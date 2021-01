Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","shortLead":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","id":"20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e8f03-8e7f-421d-824b-3f7476b3bf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","timestamp":"2020. december. 31. 16:03","title":"350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal köszöntötték csütörtökön a 2021-es új évet. ","shortLead":"Európában csendes, visszafogott szilveszterre készülünk, ehhez képest Új-Zélandon koncertekkel és tűzijátékkal...","id":"20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc39e51-293c-49cc-ad1f-f0c5724272a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bbcef9-b83d-4c51-8514-7f7f63c0ac29","keywords":null,"link":"/elet/20201231_UjZeland_talan_az_egyetlen_hely_ahol_felszabadultan_koszonthetik_az_uj_evet","timestamp":"2020. december. 31. 14:00","title":"Új-Zéland talán az egyetlen hely, ahol felszabadultan köszönthetik az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ea300-6a4e-4c3b-be25-f01dc54fea12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az egyik autót csak a kerítés tudta megállítani az Istenhegyi úton.\r

","shortLead":"Az egyik autót csak a kerítés tudta megállítani az Istenhegyi úton.\r

","id":"20201230_Rendorauto_karambol_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ea300-6a4e-4c3b-be25-f01dc54fea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd6cf9-4c4a-4738-b08d-5016794544f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Rendorauto_karambol_Budapest","timestamp":"2020. december. 30. 17:13","title":"Rendőrautók karamboloztak Budapesten, egy rendőr kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karácsony előtti lazítások miatt ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"A karácsony előtti lazítások miatt ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma.","id":"20201230_Berobbant_a_virus_Irorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1691116f-df6e-4b28-b766-4cfc0172d558","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Berobbant_a_virus_Irorszagban","timestamp":"2020. december. 30. 21:45","title":"A vártnál sokkal gyorsabban terjed a koronavírus új mutációja Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német társaság itthoni partnere.","shortLead":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német...","id":"202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c216211d-f1ab-48f3-87a3-423d2b6d2d63","keywords":null,"link":"/360/202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","timestamp":"2021. január. 01. 14:00","title":"A negyedik leggazdagabb magyar besurran a hadiiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]