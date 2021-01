Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","shortLead":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","id":"20201231_alkohol_eurostat_ivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d8537f-ce7d-4f20-aef0-58ac16e10f0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_alkohol_eurostat_ivas","timestamp":"2020. december. 31. 20:45","title":"Öt országban költenek csak többet alkoholra, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de megállapodás továbbra sincs. Egyik oldal sem enged.","shortLead":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de...","id":"20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea4be7f-d166-4c8c-915a-fba3a962c8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Bruttó 3050 forinton múlik a jövő évi minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ff895a-5968-469d-9d0a-683b5f217fab","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ha szilveszter, akkor pezsgő: de mitől is jó egy ilyen ital? Mit jelentenek a címkén olvasható kategóriák, és miért kerül olyan sokba egy jóféle champagne? A Vinagora nemzetközi borversenyen idén a legjobb pezsgőnek járó Champion díjat elnyerő Pannon Imperial Extra Dry készítőjénél, a Garamvári pincészetben jártunk utána, és azt is megtudtuk: a kivétel hogyan erősíti a szabályt.","shortLead":"Ha szilveszter, akkor pezsgő: de mitől is jó egy ilyen ital? Mit jelentenek a címkén olvasható kategóriák, és miért...","id":"20201230_garamvari_pezsgo_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29ff895a-5968-469d-9d0a-683b5f217fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393e40d9-af9d-4044-9db9-31630ccaacf5","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_garamvari_pezsgo_riport","timestamp":"2020. december. 30. 13:30","title":"Ha nem elég, hogy pukkan és szénsavas: mitől lesz minőségi egy pezsgő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e990b6-e1f7-4675-b5f1-b58df6ca91e6","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 30. 18:33","title":"Meghalt az öngyilkosságot elkövető volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató azoknak, akik nem akarják elengedni a durrogtatást.","shortLead":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató...","id":"20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9417ea-fa22-4e0d-8743-092cf7c1f76b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 14:54","title":"Társasház kertjében lehet petárdázni, az erkélyünkről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt.","shortLead":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt esett az aktív esetszám és az elhunytak száma.","shortLead":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt...","id":"20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7e6679-3272-461d-ad0a-2f12f14f678a","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 20:23","title":"Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]