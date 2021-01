Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép, Gődény-Szájer összefüggés és új operatív törzs. Bőven akadnak jó hírek: Trump elképzelhetőnek tartja, hogy voltak választások, s a 13. havi fizetést pedig mostantól januárinak hívják. De a 70 év feletti kutyákra bonyolult szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Köszöntjük Önöket innen, otthonról. Lesz távbetlehemezés, gúnyereszelés, gyógyulási gömb, igazi műholdkép...","id":"20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4644c717-abb5-4e66-a645-23170a0f50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c621ed40-ca7e-48f3-8242-b97924fd8ec2","keywords":null,"link":"/360/20210101_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Karantények szilveszteri különkiadás - 37 percben mindenről, ami fontos volt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10 fok között alakul.","shortLead":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10...","id":"20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385c9b22-ee19-476f-a47a-e07e418d3299","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ejszaka_enyhe_fagy_holnap_napsutes_majd_eso_varhato","timestamp":"2021. január. 02. 16:51","title":"Éjszaka enyhe fagy, holnap napsütés, majd eső várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt az ideje, hogy biztonságosabb bejelentkezési módszerek felé tereljék a felhasználókat.","shortLead":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt...","id":"20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ddcba-d447-4a23-af72-bec3ece0c2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","timestamp":"2021. január. 01. 08:03","title":"Eltörölné a jelszavak használatát 2021-ben a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet nem lesz egyszerűbb, de némi odafigyeléssel azért az egyszerű utazó számára kezelhető a helyzet. Összeszedtük, mivel is jár a magyarok számára a britek kilépése az Európai Unióból.","shortLead":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet...","id":"20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db6ebf-7842-48f7-9f18-8978a2c47da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Vízumkényszer? Bezárt állatok? Sorok a reptéren? – elmondjuk, mi változik a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus ördöge.","shortLead":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus...","id":"202051_mick_jagger_orok_rocksztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf128a-d791-4f87-846a-c132fc234dc7","keywords":null,"link":"/360/202051_mick_jagger_orok_rocksztar","timestamp":"2020. december. 31. 19:00","title":"Mick Jagger, az örök rocksztár, aki építési vállalkozó vagy újságíró akart lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás most egy Windows 10-nél alkalmazott technológiától várja a megoldást.","shortLead":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás...","id":"20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c31507-6031-4c66-a9a7-ac74804ea995","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","timestamp":"2021. január. 02. 08:03","title":"A Windows egyik függvénye lehet az orvosság a Chrome nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]