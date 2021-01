Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","shortLead":"A nemzetközi kupában három gólt is lövő Myrto Uzuni lett a legjobb.","id":"20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65c9c67-8361-4e51-980d-ba2f4b433699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848821c6-2986-43df-a92b-79b369d0746e","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Fradijatekos_lett_az_ev_sportoloja_Albaniaban","timestamp":"2021. január. 02. 08:08","title":"Fradi-játékos lett az év sportolója Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. 