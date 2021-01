Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge Orbán-beszédet. ","shortLead":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge...","id":"20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ed61fa-d9d1-44cd-9244-87eb57eb66a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","timestamp":"2021. január. 01. 19:51","title":"Hogyan ne sértsük meg egy paródiával Orbán Viktort? Bagi Iván bemutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni a rablóknak.","shortLead":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni...","id":"20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee32dfb-08c9-40ec-95b9-b9b8806b54c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","timestamp":"2021. január. 02. 05:05","title":"Levideózták, ahogyan a szilveszteri durrogtatás közben kirámolnak egy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","shortLead":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","id":"20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d68622-7452-42b0-8944-960f785d6300","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","timestamp":"2021. január. 01. 16:52","title":"Órákig tartotta fogva 14 éves volt barátnőjét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","shortLead":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","id":"20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b320-83bf-4ef6-94a6-43646734d223","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","timestamp":"2021. január. 01. 17:05","title":"Megszúrtak egy buszsofőrt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta, hogy a támadás minden pillanatára emlékszik, és hogy a sokkhatás miatt nem érzett fájdalmat. Látta, hogy nagyon erősen vérzik, de azt hitte, csak egy szúrt sebe van. ","shortLead":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta...","id":"20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02c2a-19e4-4e0d-b311-746ea37f30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","timestamp":"2021. január. 01. 14:54","title":"Felhívtam az édesanyám, azt hittem, meg fogok halni - a támadásról mesélt a megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]