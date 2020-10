Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben.","shortLead":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők...","id":"20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702c0bc5-3ae0-407c-b370-5dfea0ad3eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","timestamp":"2020. október. 25. 16:17","title":"Újra szigorít Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","shortLead":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","id":"20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f52a05-5c2e-4932-af3a-e6a5324130bf","keywords":null,"link":"/sport/20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","timestamp":"2020. október. 26. 10:26","title":"Ronaldinho is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","shortLead":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","id":"20201026_depresszios_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef27173f-7e57-47a4-bc4e-7667ea6dd700","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_depresszios_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 26. 10:17","title":"Depresszióval küzd? A légszennyezés is lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","shortLead":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","id":"20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6190f69b-f623-4dd6-9bfc-0d99df672306","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 27. 06:22","title":"Könnygázt is bevetett a rendőrség az abortusztörvény ellen zajló tüntetéseken Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják: a probléma megfelelő ösztönzőkkel megoldható. Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják...","id":"20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5313cb99-186e-44d5-84ce-7568f795cd48","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","timestamp":"2020. október. 25. 19:15","title":"Hogyan fogyhatok le? Segít a közgazdaságtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7acd5fa-6bea-4d65-8edb-366074ee1315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint száz évvel ezelőtt a világ zsidó népességének majdnem 90 százaléka Európában élt. Ez az arány ma már nem éri el a tíz százalékot. ","shortLead":"Több mint száz évvel ezelőtt a világ zsidó népességének majdnem 90 százaléka Európában élt. Ez az arány ma már nem éri...","id":"20201026_Europai_zsidok_nepesseg_emigracio_szovjetunio_felbomlasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7acd5fa-6bea-4d65-8edb-366074ee1315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a9f022-ac55-4327-a304-449f19c74735","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Europai_zsidok_nepesseg_emigracio_szovjetunio_felbomlasa","timestamp":"2020. október. 26. 11:22","title":"Európa egyik legrégebbi közössége kis híján eltűnt az elmúlt 50 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]