A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is megkapta a koronavírus elleni oltást – árulta el az ATV Heti Naplójában. Szlávik természetesen a Pfizer vakcináját kapta, de hozzátette, szerinte “az a jó vakcina, ami elérhető”, és örülne, ha lehetne válogatni az oltások között: “Más oltás jó például az időseknek, a fiataloknak, az allergiásoknak. Azonban jelenleg nem ez a helyzet, be kell érni azzal, ami van” – mondta Szlávik.

A főorvos azt is elmagyarázta, miért a szociális munkások kerültek előre az oltási tervben az idősek helyett: azért, mert “Magyarországon 2 millió 60 év feletti él, éppen ezért az ő oltásuknak nekifogni idő- és anyagigényesebb feladat, logisztikailag is nehezebb lenne.”

Szlávik azt is elmondta, ez az oltás védettséget ad a vírus új mutációja ellen is, ami szerinte biztosan eljut Magyarországra is.