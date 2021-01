Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-Pfizer vakcinából.","shortLead":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első...","id":"20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88dcc6-e73f-4979-81a5-1fe33b2c7216","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","timestamp":"2021. január. 03. 16:24","title":"Romániában 370 oltóközpont kezdi meg működését hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","id":"20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28918ae-064f-4ca0-bb0d-25bab95e9ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 03. 20:50","title":"\"Figyelem, ez próba!\" - országos szirénázással indítja az évet a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","shortLead":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","id":"20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec3b5a-47ab-4353-929b-ab24777b2508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. január. 04. 18:08","title":"Az Európai Bizottság még több vakcina beszerzéséről tárgyal a Pfizer/BioNTech cégekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","shortLead":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","id":"20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1250a485-a50e-4939-ae89-4dc3116ceec4","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 05. 10:12","title":"Egy denevérszendvicses poén miatt áll a bál Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","shortLead":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","id":"20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12780b4a-c8db-40ff-b4c0-e185bf229948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","timestamp":"2021. január. 04. 08:57","title":"Már 33 ezer dollárnál is többet ér egyetlen bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi mindennel készült az eseményre.","shortLead":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi...","id":"20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac032cf6-8d5d-4d59-80d5-5609afeba0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 05. 15:03","title":"Hajlítható monitort fejlesztett az LG, jobb játékélményt ígér a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A világ több országában már egymilliónál több embert oltottak be koronavírus ellen, az Európai Unió tagállamai közül azonban Németország mindössze 200 ezer beoltottal áll a dobogó legfelső fokán. Ahogy várható volt, többen a brüsszeli közös beszerzést okolják a késlekedésért, ám ez ennél sokkal összetettebb. De hogy állnak az oltással a magyarok, és ilyen tempóban mikor kezdődhet a lakosság tömeges oltása? Utánanéztünk. ","shortLead":"A világ több országában már egymilliónál több embert oltottak be koronavírus ellen, az Európai Unió tagállamai közül...","id":"20210105_Brusszel_koronavirus_oltas_beszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd4b874-663b-4ab0-9625-dd935a74d624","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Brusszel_koronavirus_oltas_beszerzes","timestamp":"2021. január. 05. 06:30","title":"Késlekedő oltások: Tényleg Brüsszel a hibás, amiért túl lassú a tempó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]