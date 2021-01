Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A kormány a korlátozások feloldásáról vagy módosításáról hamarosan dönthet. A szociális intézményekben hamarosan elkezdődhet az oltás.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A kormány kedd éjféltől feloldja a tiltást a Nagy-Britanniából és az Észak-Írországból érkező személyszállító repülőgépekkel szemben, jelentették be az operatív törzs sajtótájékoztatóján, ezzel a december 21-i jogszabályt vonták vissza, amelyet az ottani új, fertőzőképesebb vírusmutáció miatt hoztak. A Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet már meg is jelent.

Kiss Róbert rendőr alezredes beszélt a jelenleg érvényben levő korlátozásokról is, mint a maszkviselés, vagy az üzletekre vonatkozó szabályok, vagy a kijárási tilalom. Elmondta, hogy azok továbbra is fennállnak, a feloldásáról, vagy módosításáról a kormány hamarosan dönteni fog.

Müller Cecília országos tiszti főorvos a járványügyi adatok ismertetésével folytatta a tájékoztatót. Azt mondta, az adatok stabilitást mutatnak napok óta. 870 újabb fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 143 065 fő. Utóbbi érték Müller szerint az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat. 5760 beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen, vagyis 400 alá süllyedt a számuk.

Azt is elmondta, 103 áldozata volt az elmúlt 24 órában a koronavírusnak Magyarországon. Mindössze 24 éves volt a legfiatalabb áldozat, míg a legidősebb 101 éves. Mindketten szív- és érrendszeri betegségben szenvedtek.

A tiszti főorvos arról is beszámolt, hogy megérkezett Magyarországra az újabb vakcinaszállítmány, ezúttal csaknem 39 ezer embernek elengedő oltóanyag érkezett. A mai adagot 25 oltópontra szállították ki. Készülnek a szociális intézmények lakóinak, illetve a dolgozóinak a beoltására is, amit nem oltópontokon, hanem helyben fognák elvégezni. Az oltások elkezdése attól függ, hogy mennyi vakcina érkezik és mikor.

Müller azt is bejelentette, hogy a Pfizer/BioNTech által előírtak szerint oltanak, nem változtatnak a módszeren. Erre azért térhetett ki, mert Németország hétfőn fontolóra vette, hogy a brit példát tanulmányozva késlelteti a második adag vakcina beadását, míg Dánia úgy döntött, hogy hat hétre terjeszti ki a két vakcina beadása közötti intervallumot.

A tájékoztatón több újságírói megkeresést is megválaszoltak. A Békés Megyei Hírlap azt akarta megtudni, hogy a gyógyszerészek mikor kaphatják meg a védőoltást, míg a Somogyi Hírlap ugyanerről érdeklődött, de a háziorvosok esetében. Mindkettőre ugyanaz a válasz: már most beoltathatják magukat.

A hvg.hu két kérdésére is válaszoltak. Az egyik kérdésünk úgy szólt, hogy mi indokolja az oltási tervben szereplő prioritást, vagyis azt, hogy egy 18–59 év közötti fokozott kockázatot jelentő alap és társbetegséggel rendelkező embert csak a rendvédelmi dolgozók után oltanának be. Hiszen azok is ugyanúgy ki vannak téve a fertőzésveszélynek. Müller szerint el kell fogadnunk, hogy elsősorban a védekezésben részt vevők vannak előnyben, mert ők azok, akik közvetlenül ki vannak téve veszélynek. Ráadásul a védtelenekre vigyáznak. A rendvédelmisek közül azok kapnak oltást első körben, akik közvetlenül a védekezésben vesznek részt. Akik nem, ők ki fogják várni a saját csoportjukat.

Az iránt is érdeklődtünk, hogy van-e időbeli határa annak, hogy az egyes beoltandó csoportok között mikor váltanak át a következőre, tehát előfordulhat-e, hogy még márciusban is az egészségügyi dolgozókat fogják oltani. Müller szerint ez nem fordulhat elő. Azt látják, hogy az egészségügyi dolgozók a kezdeti bizonytalanság után egyre többen jelentkeznek oltásra. Ahogy őket beoltották, újabb és újabb csoportok lépnek be az oltásba.