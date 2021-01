Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","id":"20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952794ee-6d4c-4509-bb30-9c2404c3fd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","timestamp":"2021. január. 04. 19:20","title":"Havasi: Orbán azért nevezte Karikót asszonyságnak, mert uraságnak mégsem nevezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég végső terve, hogy egységesítse a különböző platformokra elérhető levelezőjét.","shortLead":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég...","id":"20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff5e70e-b2d3-43cb-9dd5-917ff2d1dad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","timestamp":"2021. január. 05. 14:03","title":"Újfajta Outlookot készít a Microsoft, lecserél vele két alkalmazást a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d1fc6-65bb-42de-9de1-e18d2b339980","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"Elmagyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c987-0184-4395-9cb4-2b01897b1801","keywords":null,"link":"/360/20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"A jugók \"kivégzése\" és a nápolyi álomszerződés – Kásás Tamás életútja 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","shortLead":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","id":"20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36fadb8-6bec-4967-a7cc-30678b21a560","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:55","title":"Letartóztatták az amerikai szélsőjobbos Büszke Fiúk vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de továbbra is számítanak rá más munkakörben.","shortLead":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de...","id":"20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e4eef2-8268-4cd0-9819-0c77bef92346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. január. 05. 10:13","title":"Megszűnik az ITM-nél Boros Anita és Kaderják Péter államtitkári beosztása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos műszer újjáépítését.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos...","id":"20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf1500-c78a-4192-b73c-50d7a1c76e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","timestamp":"2021. január. 04. 12:30","title":"Újjáépítenék az egyik leghíresebb ufóvadász teleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","shortLead":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","id":"20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee394caf-dda0-4a99-87ac-1e47519b7726","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Öt autót karcolt végig egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]