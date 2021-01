Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","shortLead":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","id":"20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec3b5a-47ab-4353-929b-ab24777b2508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. január. 04. 18:08","title":"Az Európai Bizottság még több vakcina beszerzéséről tárgyal a Pfizer/BioNTech cégekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","shortLead":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","id":"20210105_Tanya_Roberts_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f9f91-c4fb-4851-a6f7-a5df20f3408c","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Tanya_Roberts_meghalt","timestamp":"2021. január. 05. 18:19","title":"Egy nappal a téves halálhíre után meghalt Tanya Roberts egykori Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak találta.","shortLead":"A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak...","id":"20210104_szerbia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80b7378-5067-4e9c-9dec-fc6dc37e131c","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_szerbia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 18:12","title":"Engedélyezték Szerbiában az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk...","id":"20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f667b5b-c260-4e3c-a998-87dfe815028f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","timestamp":"2021. január. 05. 13:30","title":"Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","shortLead":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","id":"20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19dfcea-e4dc-4b18-8ab5-282ac8a6305a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","timestamp":"2021. január. 06. 08:19","title":"Videó: A hátukon hoztak le egy túrázót a rendőrök a hegyoldalról Pilisvörösváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]