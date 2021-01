Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","shortLead":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","id":"20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02298bc9-5455-4abe-9254-4879f9303a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","timestamp":"2021. január. 05. 11:21","title":"Szuper izgalmas BMW lett az M2 CSL Turbomeister Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős verzióban.","shortLead":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős...","id":"20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6b66c-c1a4-406a-ab9c-856f3dd27e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","timestamp":"2021. január. 05. 18:03","title":"Ráncfelvarrást kaphat a böngészős Instagram, másként jelennek meg a Történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan megzavarodott a szaglása.","shortLead":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan...","id":"20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae597219-c456-4eb1-987e-4917abdcd292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","timestamp":"2021. január. 05. 08:03","title":"Covidosok voltak, most arra panaszkodnak, hogy állandóan furcsa szagokat éreznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","shortLead":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","id":"20210105_Koronavirus_oltas_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5831e6-2c7d-4025-9695-17d8c5886846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Koronavirus_oltas_Romania","timestamp":"2021. január. 05. 19:45","title":"Január végéig 600 ezer adag oltás érkezhet Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","shortLead":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","id":"20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299a94dc-2e26-44aa-906a-3bef47fd5171","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","timestamp":"2021. január. 06. 14:08","title":"Előbbre hozták az országos oltás kezdetét Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk...","id":"20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb49ca5-15fe-4a4c-93ac-60bd4f921b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f667b5b-c260-4e3c-a998-87dfe815028f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210105_Harmonia_akkor_is_ha_az_elet_nehez_es_mi_sem_vagyunk_tul_optimistak","timestamp":"2021. január. 05. 13:30","title":"Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös kormányzásuk alapjai. A Parlamentben írták alá az ezt bemutató dokumentumot.","shortLead":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös...","id":"20210105_ellenzek_program_alairas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d81d5-9c9c-4dee-95e4-c37f7bde06b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_ellenzek_program_alairas","timestamp":"2021. január. 05. 14:44","title":"Aláírták az ellenzéki pártok vezetői a dokumentumot, amely a közös kormányprogramjuk alapja lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","shortLead":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","id":"20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a4d9a-cc3c-496e-97de-ebc5d25c0d8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 06. 12:37","title":"A NASA fotóin látszódik csak igazán, milyen súlyosak a klímaváltozás következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]