Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült rábizonyítani. Donald Trump távozó amerikai elnök állítólag több százmillió dollár adót spórolt magának, ezért emlegetik mostanában egy lapon a hírhedt gengszterrel. ","shortLead":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült...","id":"20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95283e89-ad5b-4226-8f0a-3c510df5792e","keywords":null,"link":"/360/20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","timestamp":"2021. január. 06. 19:00","title":"Trump is ráfizethet arra, amire Al Capone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","shortLead":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","id":"20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa28ca1-dec0-408a-b720-ecb032190b2e","keywords":null,"link":"/360/20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","timestamp":"2021. január. 08. 09:45","title":"Tóta W.: A haza nem lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","shortLead":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","id":"20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c63f4c9-ad5f-458c-8b7a-b47f95f8da88","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 22:17","title":"Csütörtökön négy idősotthonban is elkezdenek oltani a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhányan kifogásolták az elnökválasztás eredményét, sikertelenül.","shortLead":"Néhányan kifogásolták az elnökválasztás eredményét, sikertelenül.","id":"20210107_pennsylvania_elektorok_donald_trump_elnokvalasztas_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d10f2a-0b63-4397-b10c-b58c17fa6235","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pennsylvania_elektorok_donald_trump_elnokvalasztas_joe_biden","timestamp":"2021. január. 07. 09:07","title":"Pennsylvaniában is elbuktak Trump hívei, a helyi hitelesítés szerint Bidené a legtöbb szavazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen megijedtek tőle.","shortLead":"Többen megijedtek tőle.","id":"20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf19ef0-7a3d-481d-89ca-9e159601b72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","timestamp":"2021. január. 07. 10:03","title":"Kékes-lilás tárgyat láttak az égen Hawaiin, egyelőre nem tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","shortLead":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","id":"20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848db78b-fd10-4fd2-91b3-95d19b32deea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","timestamp":"2021. január. 07. 04:22","title":"Kis tuninggal legalább látványos a fronthajtású BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban a honfoglalás lezárása volt. A kormányzati narratívát az MKI-ban a jelek szerint nem szerencsés kritizálni.","shortLead":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban...","id":"202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01231a6-3cb4-41a4-a42b-6918d1e2a494","keywords":null,"link":"/360/202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","timestamp":"2021. január. 07. 19:00","title":"Tudatosan magyarázta félre a pozsonyi csatát a szélsőjobb - majd a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta a BMC Recordsot, több tavalyi albumát pedig külön is díjazta. ","shortLead":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta...","id":"20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc52c25-9210-43cf-9b31-e03e3afb9bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","timestamp":"2021. január. 08. 16:27","title":"Budapesti lemezkiadót választott az év legjobbjai közé egy New York-i jazzmagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]