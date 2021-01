Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján a mobilszolgáltatók szerdai közleménye szerint.","shortLead":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján...","id":"20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b39960-d2cf-47cd-9fda-55d1cf9a3d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","timestamp":"2021. január. 06. 18:03","title":"400 ezer SMS, 420 ezer hívás: így mobiloztak a magyarok szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár forróságában éppen úgy, mint a téli táj komorabb vonalaiban, ők képesek örülni a madarak énekének vagy a vízcsobogásnak, és nem bánatosak, ha nem mehetnek el egy koncertre.



","shortLead":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár...","id":"20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92afe23-3c86-40b0-b09b-6c931be5ccb2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","timestamp":"2021. január. 07. 13:30","title":"Hogyan legyünk boldogok a mostani bizonytalanságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","shortLead":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","id":"20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76087a6-4b8c-4143-bcc0-17e2bbf4be37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","timestamp":"2021. január. 07. 02:53","title":"24 órára kitiltották a Facebookról Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még érvényes műszakival közlekedő használt autók is.","shortLead":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még...","id":"20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8928-b6de-4a92-98cb-4c53f4f64620","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","timestamp":"2021. január. 07. 10:27","title":"Szigorítják a behozott autók honosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace9fd6-0016-4182-8320-180608e318f9","keywords":null,"link":"/360/20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ezzel a BioNTech-Pfizer után a második oltóanyagot is használni lehet az EU-ban.","shortLead":"Ezzel a BioNTech-Pfizer után a második oltóanyagot is használni lehet az EU-ban.","id":"20210106_Megkapta_a_Moderna_az_unios_gyogyszerugynokseg_engedelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d44beab-bd5d-4eea-9750-f8bab9d3f0a2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210106_Megkapta_a_Moderna_az_unios_gyogyszerugynokseg_engedelyet","timestamp":"2021. január. 06. 13:34","title":"Megkapta a Moderna az uniós gyógyszerügynökség engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]