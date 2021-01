Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai elnök leplezetlen hergelése után megrohamozták a törvényhozás épületét, többen egyetlen kifejezést használtak: puccskísérlet. Összeállításunk képei az Egyesült Államok demokráciájának egyik legrosszabb napját örökítették meg. ","shortLead":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai...","id":"20210106_USA_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dda58f-8b7a-4b83-8ba9-d308f6e91da8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210106_USA_nagyitas","timestamp":"2021. január. 06. 23:15","title":"Támadás a Capitolium ellen, támadás a demokrácia ellen - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","shortLead":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","id":"20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f621dc2-5bda-43f4-87d7-6c632b05ecbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","timestamp":"2021. január. 08. 08:00","title":"115-en haltak meg, 2907 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Busszal pótolják a villamost.","shortLead":"Busszal pótolják a villamost.","id":"20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7d528-c33a-4ead-854e-9a11f22e1209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. január. 08. 07:23","title":"Villamossínekre csúszott egy autó a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság miatt elveszett összes munkahelyet megmenthette volna a kormány a GKI szerint.","shortLead":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság...","id":"20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a008cd6-8d2d-4693-8d12-3693d2f8949f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","timestamp":"2021. január. 07. 12:30","title":"GKI: A kormány az összes munkahelyet megmenthette volna, ha nem másra költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","shortLead":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","id":"20210107_nnk_influenza_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba403e27-b061-44b7-9a11-9136c31d6d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_nnk_influenza_virus","timestamp":"2021. január. 07. 19:27","title":"NNK: nem találtak influenzavírust a betegektől levett mintákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125bcb59-aaac-4944-a7f4-dedd62bba831","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden bizonnyal idén is rengeteg új jogszabállyal kell megismerkednünk, más kérdés, hogy hol teszik majd közzé azokat. Litkai Gergely segítségével felkészülhetünk, milyen új törvények várhatóak 2021-ben.","shortLead":"Minden bizonnyal idén is rengeteg új jogszabállyal kell megismerkednünk, más kérdés, hogy hol teszik majd közzé azokat...","id":"20210108_Duma_Aktual_Jogalkotasi_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125bcb59-aaac-4944-a7f4-dedd62bba831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1695ff0a-c38b-45ab-a409-f2b1571f646c","keywords":null,"link":"/360/20210108_Duma_Aktual_Jogalkotasi_elorejelzes","timestamp":"2021. január. 08. 16:30","title":"Duma Aktuál: A TikTokra költözik a Magyar Közlöny ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint viszont a publicistát a barátai átverték.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint...","id":"20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3efa19-7cb6-4541-a706-826f40935059","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","timestamp":"2021. január. 07. 15:21","title":"Bayer Zsolt szerint Hadházy nem indíthat ellene végrehajtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák bezárásával és az építkezések leállításával próbálkozik.","shortLead":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák...","id":"20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a9aaf-957a-4b83-aa57-dac0c822920a","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 19:06","title":"Bezárják az írek az iskolákat, mert már 900-nál több koronavírusos beteg van kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]