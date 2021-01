Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","shortLead":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","id":"20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49577248-39c6-443e-b432-273c5908db2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2021. január. 08. 14:03","title":"A kutatók sem értik, miért, de egyre kevesebb disznódelfin van az Északi-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe – jelentette be szombaton Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter.","shortLead":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében...","id":"20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e6d768-7601-452e-935f-9c41e59ef8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 09. 15:56","title":"Ötmillió gyorstesztet kapnak az iskolák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány adag vakcinát rendelt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány...","id":"20210108_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c9b37-8bab-4954-a486-1572a1e3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 08. 12:44","title":"Müller Cecília elmondta, mire kell figyelnie annak, aki megkapja a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp maradék önállóságát is lenullázza a Facebook: a felhasználóknak februártól minden adatukat át kell adniuk a közösségi óriásnak.","shortLead":"A WhatsApp maradék önállóságát is lenullázza a Facebook: a felhasználóknak februártól minden adatukat át kell adniuk...","id":"20210108_facebook_whatsapp_adatmegosztas_adatkezeles_uzenetkuldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03967bc-f566-4962-85bb-2fa947bca2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_facebook_whatsapp_adatmegosztas_adatkezeles_uzenetkuldo","timestamp":"2021. január. 08. 16:03","title":"Használja ön a WhatsAppot? Olyan változás jön, aminek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet, hogy azután sem.","shortLead":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet...","id":"20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcce402-1d3e-4ba3-af06-3fec6f51dce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","timestamp":"2021. január. 08. 17:40","title":"A Capitoliumnál történt “sokkoló támadás” miatt a Twitch is kitiltotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason Viharmadarak című kisregényében.","shortLead":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason...","id":"202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7dbf18-4abd-4cd0-95f0-bf909a26fdf1","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","timestamp":"2021. január. 10. 08:30","title":"\"Izlandról a tengerre indulni egyet jelentett a katonáskodással háború idején\" – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új funkción is dolgoznak a WhatsApp fejlesztői, mindkettő megkönnyíti a webes WhatsApp használatát.","shortLead":"Két új funkción is dolgoznak a WhatsApp fejlesztői, mindkettő megkönnyíti a webes WhatsApp használatát.","id":"20210109_webes_whatsapp_telefon_nelkul_szamitogeprol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf83f39-9b7c-4736-85d7-d615169ad951","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_webes_whatsapp_telefon_nelkul_szamitogeprol","timestamp":"2021. január. 09. 08:03","title":"Két remek funkciót kap, ha WhatsAppot használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tavalyi időjárást enyhe évkezdet, aszályos és egyben fagyos tavasz, szélsőséges csapadékeloszlású nyár és ősz, majd enyhe december jellemezte. A tél a harmadik legmelegebb, míg a tavasz a harmadik legszárazabb lett az 1901-gyel kezdődő rangsorban.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi időjárást enyhe évkezdet, aszályos és egyben fagyos tavasz, szélsőséges csapadékeloszlású nyár és ősz, majd...","id":"20210109_meteorologia_idojaras_csapadek_meleg_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ecfc11-8959-4e02-b126-63523121b526","keywords":null,"link":"/zhvg/20210109_meteorologia_idojaras_csapadek_meleg_elemzes","timestamp":"2021. január. 09. 12:57","title":"Márciusi hórekord, nyári özönvizek, a szokásosnál nagyobb meleg – ilyen volt 2020 az OMSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]