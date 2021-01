Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8bc663b-28cb-423b-892d-221a2008826f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ritkán látható jelenséget az erős fagynak köszönhetjük.

","shortLead":"A ritkán látható jelenséget az erős fagynak köszönhetjük.

","id":"20210109_Kulonos_egi_fenyoszlopokat_fotoztak_Fejer_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bc663b-28cb-423b-892d-221a2008826f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114cfdb-ddb1-4309-9eac-71329d3df12e","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Kulonos_egi_fenyoszlopokat_fotoztak_Fejer_megyeben","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Különös égi fényoszlopokat fotóztak Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421012b0-21e9-4b01-8c48-bcf744068a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök egykori riválisa emlékeztetett arra, hogy ő már 2016-ban felszólította Donald Trumpot, hogy törölje a csatornáját. ","shortLead":"Az elnök egykori riválisa emlékeztetett arra, hogy ő már 2016-ban felszólította Donald Trumpot, hogy törölje...","id":"20210109_Hillary_Clinton_trollkodott_kicsit_Donald_Trump_karara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421012b0-21e9-4b01-8c48-bcf744068a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac130df1-1520-4172-a3c6-4dbadf486e9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Hillary_Clinton_trollkodott_kicsit_Donald_Trump_karara","timestamp":"2021. január. 09. 10:38","title":"Hillary Clinton trollkodott kicsit Donald Trump kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","shortLead":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","id":"20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa52d-5a71-48e8-bdd3-8a900af5bfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","timestamp":"2021. január. 08. 18:16","title":"Elítélték az újpesti rendőrautó-baleset miatt megvádolt törzsőrmestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál többen, 1325-en haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál...","id":"20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cffaee-6493-40f5-959e-d8f7743fe693","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","timestamp":"2021. január. 09. 07:58","title":"Viselkedjenek úgy, mintha már fertőzöttek lennének – figyelmezteti a briteket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","shortLead":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","id":"20210108_oltas_koronavirus_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eb9c45-8e12-4cca-ae17-e09ae950bab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_oltas_koronavirus_korhaz","timestamp":"2021. január. 08. 20:15","title":"Egy hétvége alatt beoltanának másfél millió embert Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","id":"20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db918-72eb-4a81-87e2-8ad69a7d3e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","timestamp":"2021. január. 10. 15:29","title":"Videó készült arról, hogyan húzták ki a Dunába csúszott autót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A tömeges koronavírus-oltások közben időnként előforduló mellékhatás, az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá.","shortLead":"A tömeges koronavírus-oltások közben időnként előforduló mellékhatás, az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető...","id":"202101__oltas_es_mellekhatas__anafilaxia__gyanuban_apeg__feljeneke_azallergiasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3e70b-415a-4a46-8891-ce14aabb8221","keywords":null,"link":"/360/202101__oltas_es_mellekhatas__anafilaxia__gyanuban_apeg__feljeneke_azallergiasok","timestamp":"2021. január. 10. 07:00","title":"Féljenek-e az allergiások a vakcinától? Mik a lehetséges következmények?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d3c489-5467-4462-8cfe-7343d0c26ca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Simon Byrne az ethereum kriptovalutát bányássza a méregdrága GPU-kkal. Amikből egy seregnyivel rendelkezik.","shortLead":"Simon Byrne az ethereum kriptovalutát bányássza a méregdrága GPU-kkal. Amikből egy seregnyivel rendelkezik.","id":"20210108_kriptopenz_banyaszat_nvidia_geforce_rtx_3080_ethereum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d3c489-5467-4462-8cfe-7343d0c26ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db081fc-1751-4c7d-b76b-43da667e377c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_kriptopenz_banyaszat_nvidia_geforce_rtx_3080_ethereum","timestamp":"2021. január. 08. 20:12","title":"265 ezer forintot keres naponta a fenegyerek, aki 78 darab RTX 3080-assal bányássza a kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]