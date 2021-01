Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"525593c5-ad08-497e-83bf-6585d2735e0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a koronavírus-járvánnyal kezdődött Kínában a visszaesés. ","shortLead":"Nem a koronavírus-járvánnyal kezdődött Kínában a visszaesés. ","id":"20210112_Harmadik_eve_csokkentek_az_autoeladasok_tavaly_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525593c5-ad08-497e-83bf-6585d2735e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9f613d-7217-45e6-a2af-878191c3dec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Harmadik_eve_csokkentek_az_autoeladasok_tavaly_Kinaban","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Harmadik éve zsugorodik a világ legnagyobb autópiaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","shortLead":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","id":"20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0cf340-636c-4de9-8c37-81702a44f2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","timestamp":"2021. január. 12. 16:50","title":"Hackerek loptak el 70 terabájtnyi adatot a Parler szervereiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna újfajta gyógyszerek után.","shortLead":"A német Boehringer Ingelheim nevű gyógyszeripari vállalat a Google kvantumszámítógépével és algoritmusaival kutatna...","id":"20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943be1c1-0d2d-40ee-b62c-08180c2fd1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c36f0d-3649-4174-81ef-bd31056ea20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_google_kvantumszamitogep_gyogyszerfejlesztes","timestamp":"2021. január. 11. 20:03","title":"Bevetik a Google kvantumszámítógépét, gyógyszereket fejlesztenének vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vírusjárvánnyal sújtva vagy anélkül, egy dolog fixnek tűnik a használtan behozott autóknál: a német márkák fölénye.","shortLead":"Vírusjárvánnyal sújtva vagy anélkül, egy dolog fixnek tűnik a használtan behozott autóknál: a német márkák fölénye.","id":"20210113_hasznaltauto_toplista_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f3ddb9-76f4-444a-9eee-2222085ff317","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_hasznaltauto_toplista_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 09:40","title":"Ezek a típusok most a legnépszerűbb importautók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","shortLead":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","id":"20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38242d-fcf1-4919-ae7b-d8705b8c6cd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","timestamp":"2021. január. 11. 13:16","title":"Egyelőre az utazási irodáknak a fele jelezte, hogy elindulna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel készül a hétvégére.","shortLead":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online...","id":"20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9638cd-477f-4c35-a061-d7a1317f1c8d","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","timestamp":"2021. január. 12. 08:10","title":"Száz éve „fűrészelt ketté” először egy nőt egy bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]