[{"available":true,"c_guid":"6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi kocsmában. Börtönbüntetést kér rá az ügyészség.\r

\r

","shortLead":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi...","id":"20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b3e85d-97d4-4677-8cdd-daed3e058d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","timestamp":"2021. január. 15. 10:55","title":"Rátámadt a pultosnőre, mert nem hagyták szundikálni a kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","shortLead":"A miniszterelnök külön bejegyzésben köszönti a ma 75 éves Nagy Ferót.","id":"20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e2cc91-2590-45af-b608-bb6c787d6763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2156351-0067-4784-bfe1-097a74772f89","keywords":null,"link":"/elet/20210114_orban_viktor_nagy_fero_video_fidesz","timestamp":"2021. január. 14. 09:24","title":"Orbán különleges videóval köszöntötte fel a születésnapos Nagy Ferót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is a hatóságok fókuszába került Gődény György mozgalmára, más módon is összekapcsolható a testépítő gyógyszerésszel.","shortLead":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is...","id":"20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d92254-4478-497d-80a8-a1b97c8ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","timestamp":"2021. január. 15. 10:16","title":"Alapítottak egy pártot, ami Gődény Györgyhöz köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","shortLead":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","id":"20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871196a0-2367-409a-97bb-e5e0ab4f2b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","timestamp":"2021. január. 15. 15:28","title":"Kevesli a kormány a vakcinát, de így is az uniós élbolyban vagyunk az oltások számát nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple egy olcsóbb iPhone-t. Sokan remélik is ezt, ugyanis az már bebizonyosodott, hogy az Apple még a pénztárcabarátabb modelljeinél sem megy egy szint alá.","shortLead":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple...","id":"20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a608718-ce88-47b1-aadf-aaad2dad1e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","timestamp":"2021. január. 15. 12:03","title":"Olcsóbb iPhone érkezhet áprilisban, talán kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","shortLead":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","id":"20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523a915-da4e-486c-a481-7ebdde86a6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 14. 15:48","title":"Márciusra ígéri a Johnson & Johnson az egydózisú koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]