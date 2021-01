Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","shortLead":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","id":"20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4fedbd-292f-477f-b15a-982c84954db0","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 15. 14:23","title":"Már a brazil koronavírus-mutáció is megjelent az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","shortLead":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","id":"20210114_Ho_MAV_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfe234-0e71-4822-a93d-ea61da1b5f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ho_MAV_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 14. 09:59","title":"Leesett a hó, több vonatot nem indított el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről készített valaki a kínai metrón. A jelek szerint a cég jól áll az összecsukható telefon fejlesztésével.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről...","id":"20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331be0a4-454d-46ed-9269-6e53aa25905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","timestamp":"2021. január. 15. 11:33","title":"A kínai metrón készült lesifotó a Xiaomi összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","shortLead":"Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.","id":"20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16cc3d0-9a4e-462e-86b0-938fcafc68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Negyen_meghaltak_egy_balesetben_Gyornel","timestamp":"2021. január. 14. 14:46","title":"Négyen meghaltak egy balesetben Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","shortLead":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","id":"20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f876808-dba9-4a34-9621-b6a26639aa41","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","timestamp":"2021. január. 14. 21:42","title":"Már hárommillió védőoltást adtak be eddig az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt a koronavírus-járvány is. ","shortLead":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt...","id":"20210114_Potdij_bliccelo_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1e81c8-afa8-42f3-89bd-e1ad14cb2303","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Potdij_bliccelo_BKK","timestamp":"2021. január. 14. 13:16","title":"Közel 2,8 millió forintos pótdíjat fizetett egy bliccelő a BKK-nak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]