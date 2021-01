Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és Nevada állam bizonyos területei felett emberi beavatkozás nélkül repüljön.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezte, hogy az American Robotics drónja Kansas, Massachusetts és...","id":"20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ec6393-b62d-4602-8161-90b8f0bf71f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d74f8-55e8-41d4-a9fd-838a7c053c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_american_robotics_dron_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag","timestamp":"2021. január. 18. 16:03","title":"Repülési engedélyt kapott Amerikában egy önvezető drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","shortLead":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","id":"20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b238e-b6e7-46d7-9c14-b285c1789162","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","timestamp":"2021. január. 18. 10:01","title":"Tompa Andrea és Bodor Ádám is Baumgarten-emlékdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","shortLead":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","id":"20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d9505-4f7c-40a0-bcc1-ad14d7f81cd5","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 18. 09:34","title":"Ingyen marihuánát adnának a koronavírus elleni oltásért Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz, a Perseverance.","shortLead":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz...","id":"20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34d9b9-5dfe-4bd7-a428-a20bbfcd2db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","timestamp":"2021. január. 18. 09:33","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már az élet nyomait keresi a Marson a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.","shortLead":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele...","id":"20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e31c7fb-882a-4cc6-a3ce-e2105b308fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:52","title":"Navalnij szabadon bocsátását követelik az európai vezetők és Biden leendő nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","shortLead":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","id":"20210118_Eperjes_Karoly_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a7f4b-5c9b-46fe-a84e-50088152c7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Eperjes_Karoly_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 08:30","title":"Eperjes Károly: Nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek szerdán, de már vasárnapra is tüntetéseket hirdettek meg szélsőjobboldali oldalak.","shortLead":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek...","id":"20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2fd10-bcf3-428c-b584-e6a78200b50b","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 17. 09:43","title":"Mind az 50 amerikai államban erőszakos zavargásoktól tartanak Biden beiktatása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]