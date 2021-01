Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett kikötni menedékkérőket szállító hajókat.","shortLead":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett...","id":"20210118_salvini_per_ragalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf03e9-67c6-4e52-8d22-eeba97e1cf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_salvini_per_ragalmazas","timestamp":"2021. január. 18. 12:57","title":"Újabb bírósági eljárás indul Matteo Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","shortLead":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","id":"20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3305de9-9f84-4224-840a-b8b8e6f5c3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. január. 18. 19:06","title":"A koronavírus miatt egy évvel csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","shortLead":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","id":"20210119_der_standard_jourova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04a59f-f4b2-4c3a-b2fe-85239f7de038","keywords":null,"link":"/360/20210119_der_standard_jourova","timestamp":"2021. január. 19. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke elmondta, adott esetben milyen támogatásokat vonhatnak meg Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","shortLead":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","id":"20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a068d6cc-5cca-4055-9c56-d6f3f5313218","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","timestamp":"2021. január. 19. 08:15","title":"Különleges járványkísérletben vesz részt a Bécsi Fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi kutatócsoportnak. Az alfajnak már csak két képviselője él, mindkettő nőstény.","shortLead":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi...","id":"20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4d9ec-5472-4251-8199-3d635cdd9338","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","timestamp":"2021. január. 18. 07:33","title":"Sikerült létrehozni az északi szélesszájú orrszarvú két újabb embrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosan közlekedő nő a helyszínen elhunyt.","shortLead":"A gyalogosan közlekedő nő a helyszínen elhunyt.","id":"20210119_nyirbator_gyalogos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc96abd-f875-40da-ac33-e9e57e728b75","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_nyirbator_gyalogos_baleset","timestamp":"2021. január. 19. 05:20","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Nyírbátor közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]