[{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","shortLead":"A trieszti olimpiai kvalifikációs tornán Bíró Attila szövetségi kapitány csapatata 27–2-re nyert Izrael ellen.","id":"20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef21dbfc-1ce4-45e6-8e38-bec8b9c59fe5","keywords":null,"link":"/sport/20210119_magyar_noi_vizilabda_valogatott_izrael_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 19. 16:31","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most változtatnának ezen, méghozzá minőségibb műsorokkal, előfizetéses struktúrával.","shortLead":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most...","id":"20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83e9275-4732-4464-9588-801170b6b2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","timestamp":"2021. január. 19. 11:33","title":"Új fizetős szolgáltatást indíthat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több tízezren szállhatják meg Újdelhi központját.","shortLead":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több...","id":"202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319dafb1-cbf6-45d0-90f3-5351bd32693f","keywords":null,"link":"/360/202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","timestamp":"2021. január. 19. 15:30","title":"Az indiai kormány kezdi felfogni, hová fajulhat az agrárreform elleni parasztmozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","shortLead":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","id":"20210118_anoskin_halal_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabec864-caa0-4c1f-afa2-cb2c1792e1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_anoskin_halal_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 21:12","title":"Meghalt a csernobili atomkatasztrófa tűzoltásának parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","shortLead":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","id":"20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9661b1f8-fdf6-4f09-9718-31e54ed63066","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","timestamp":"2021. január. 19. 21:41","title":"Két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Valenciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak beszélnek a politikáról és az üzletről, a nők pedig az érzelmi életről.","shortLead":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak...","id":"20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cf771-7eac-4c2c-a25a-956999f53c99","keywords":null,"link":"/elet/20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","timestamp":"2021. január. 19. 10:10","title":"Rétvári: Azért írják a tankönyvben, hogy a férfi politizál, a nő érzelmi életet él, mert ezek a jellemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]