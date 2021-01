Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven fős csapat kizárólag a hálapénzt elfogadó orvosokra utazik majd márciustól. Azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvosok is bekerülnek ebbe a körbe, több tízezerrel nő az NVSZ “ügyfeleinek” száma. A lépés Pintér Sándor belügyminiszter keze nyomát viseli. ","shortLead":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven...","id":"20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e82e35e-847b-44ba-9d3e-0be8e77b3e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","timestamp":"2021. január. 18. 17:25","title":"Titkosszolgálattal vadásznak majd a hálapénzes orvosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti...","id":"20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fb85cb-7683-4e01-b242-4b62be028af6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","timestamp":"2021. január. 20. 12:15","title":"Orbán Gáspár példátlan katonai karrierje csak útkeresésének egyik fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcinaadagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat 23:6-ra győzte le a kazah válogatottat a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","shortLead":"A magyar csapat 23:6-ra győzte le a kazah válogatottat a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","id":"20210120_magyar_kazah_noi_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88128c99-c0b4-4828-96ff-c430cfedd076","keywords":null,"link":"/sport/20210120_magyar_kazah_noi_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 20. 15:38","title":"Tükörsima magyar győzelem a női vízilabdázók kvalifikációs tornáján a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra, hogy a kormány súlyos összegeket von el a fővárostól.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra...","id":"20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc3780-7298-41c1-8912-c30839088b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","timestamp":"2021. január. 18. 18:35","title":"Karácsony: A városaink kifosztása nem kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c761a-3b6b-4e72-afbb-c8e7e63e9787","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint két méteresek lehetettek az asteracanthusok, a mai cápák és ráják legközelebbi, ősi rokonai – állapították meg osztrák és svájci kutatók.","shortLead":"Több mint két méteresek lehetettek az asteracanthusok, a mai cápák és ráják legközelebbi, ősi rokonai – állapították...","id":"20210119_asteracanthus_merete_mai_capak_rajak_osi_rokona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413c761a-3b6b-4e72-afbb-c8e7e63e9787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3335cd-3231-4066-8622-39d2483e41c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_asteracanthus_merete_mai_capak_rajak_osi_rokona","timestamp":"2021. január. 19. 11:03","title":"2,5 méteres őscápára bukkantak, ez lehetett a mai cápák és ráják őse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]