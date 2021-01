Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük, nemcsak a vakcina ügyében, hanem általában is gyorsult a jogalkotás az EU-ban az utóbbi időben.","shortLead":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük...","id":"202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebe3a01-8cf7-4d59-bdc4-27cb3d79cebf","keywords":null,"link":"/360/202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Az Európai Unió a járványban megmutatta, hogy ha kell, tud gyorsan dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott a bejelentéssel. ","shortLead":"Minden bizonnyal évekbe telik egy ilyen folyamat, de az amerikai autógyártók többsége komoly lökést kapott...","id":"20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eada28a-d24d-4e8f-b82a-e88c21859e0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_645_ezer_allami_autot_csereltet_le_elektromosra_Joe_Biden","timestamp":"2021. január. 26. 14:56","title":"645 ezer állami autót cseréltet elektromosra Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar nemzetiségi képviselőket is bevonják.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar...","id":"20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf882fc-19a9-44bf-853d-8063678fb6b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2021. január. 27. 14:15","title":"Szijjártó: Ki kell iktatni a szélsőséges elemeket a magyar–ukrán kapcsolatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék az egyik legmenőbb indie-zenekar. Viccesek, de belemenős témáktól sem riadnak meg.","shortLead":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék...","id":"202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164ac398-8324-4c13-892b-19671b5b7394","keywords":null,"link":"/360/202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","timestamp":"2021. január. 26. 16:00","title":"Valóban vágyfokozó a Viagra Boys új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9","c_author":"Csatlós Hanna - KáZoltán-Kovács Bálint","category":"elet","description":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező kollégáink, és már az első hétvégén, amikor hó volt, elmentek Eplénybe. Kiderült, sokan gondolták még ugyanígy, és mivel akkor még csak ez a hazai pálya volt nyitva, kissé meg is lepődtek, mennyien vannak. De megérte. ","shortLead":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező...","id":"20210125_Hazai_palya_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1482e691-07c2-45bd-a7ae-4dab90fb134b","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Hazai_palya_3","timestamp":"2021. január. 25. 20:00","title":"Hazai pálya: Fél órát álltunk sorba egyetlen lesiklásért, mégis örülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c21cb97-837a-45d3-9b7b-8b0ee5f73c99","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkoló eredményekkel zárult egy amerikai vizsgálat.","shortLead":"Sokkoló eredményekkel zárult egy amerikai vizsgálat.","id":"20210126_Nem_szabad_aggodni_a_mozgashiany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c21cb97-837a-45d3-9b7b-8b0ee5f73c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1eab90-1ebf-437f-aa42-4d89e8fd71bf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210126_Nem_szabad_aggodni_a_mozgashiany_miatt","timestamp":"2021. január. 26. 07:30","title":"Nem szabad aggódni a mozgáshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rárepült a kínai trollhadsereg a Pfizer-BioNTech termékére, hogy elterelje a figyelmet a saját vakcinája által kiváltott visszhangokról.","shortLead":"Rárepült a kínai trollhadsereg a Pfizer-BioNTech termékére, hogy elterelje a figyelmet a saját vakcinája által...","id":"20210126_kina_trollok_alhirek_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94101160-0f0f-4113-a8b9-bdcbce553a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_kina_trollok_alhirek_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2021. január. 26. 13:13","title":"A kínai trollhadsereg elkezdte befeketíteni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]