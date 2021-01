Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel már nincs hivatalban Donald Trump, így okafogyottá váltak a tárgyalások.","shortLead":"Mivel már nincs hivatalban Donald Trump, így okafogyottá váltak a tárgyalások.","id":"20210125_trump_per_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbb1e1-84c9-44e9-93e6-67dc190d8455","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_trump_per_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2021. január. 25. 21:15","title":"Leállított több Trump elleni pert az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá, ameddig a fejlődésünket tudják szolgálni – hangzott el a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est szakértő vendégei egyebek mellett arról is beszéltek, mi az ára a negatív érzések elfojtásának. ","shortLead":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá...","id":"20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acecbdf-91d3-43f5-859c-0a5d62976752","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","timestamp":"2021. január. 27. 13:30","title":"A társadalom a tökéletes boldogság illúzióját kergeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","shortLead":"A csehek SUV-ja alapesetben egy tisztességes szabadidő-autó, amelyet nem feltétlen vinnénk terepre.","id":"20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba90bc79-ac10-48e1-bbdb-b72a04ab538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57db21a9-839e-47d7-b774-1655a00be7b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Ilyen_egy_tenyleg_terepre_valo_Skoda_Kodiaq","timestamp":"2021. január. 27. 04:48","title":"Ilyen egy tényleg terepre való Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen védelemmel készül felruházni újabb operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen...","id":"20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa88f385-5c16-48f3-8b1e-877bf1420f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","timestamp":"2021. január. 26. 11:03","title":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval nehezítené a laptoptolvajok dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","shortLead":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","id":"20210127_Beremeles_Auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68c96d-329c-43e8-adbc-27b214b8bfc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Beremeles_Auchan","timestamp":"2021. január. 27. 16:07","title":"A béremelés után bruttó 400 ezret kereshet egy pék az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","shortLead":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","id":"20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca6178-65b0-4a5e-9184-dcd830adfa02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","timestamp":"2021. január. 27. 12:48","title":"Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Burai Vera","category":"elet","description":"Ők azok, akik folyamatosan a gyerekeink közvetlen közelében vannak, így fokozottan kitettek a fertőzésnek. Mindannyiunk közös érdeke, hogy minél előbb beoltsák őket – állítja írásában Burai Vera, aki szerint a pandémiás időszakban az oktatás rendszerszintű problémái felnagyítódnak. Az előnyösebb helyzetben lévő iskolák pedig még inkább elhúznak a kevésbé szerencsés helyzetben lévő iskoláktól.","shortLead":"Ők azok, akik folyamatosan a gyerekeink közvetlen közelében vannak, így fokozottan kitettek a fertőzésnek. Mindannyiunk...","id":"20210126_Burai_Vera__Nagyitoeffektus_a_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feab3806-09d1-4b0e-9b2c-8fb73d95ef6d","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Burai_Vera__Nagyitoeffektus_a_jarvany_idejen","timestamp":"2021. január. 26. 09:17","title":"Miért nem kerülnek előre az oltási tervben az óvodai és iskolai dolgozók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]