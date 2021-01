Összehívták az Országgyűlést hétfőre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","id":"20210127_romania_oltas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539d9a3-4b5d-4311-8616-c0dbe7876bc6","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_romania_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 27. 17:35","title":"Romániában sokan ügyeskedve oltatták be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","shortLead":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","id":"20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739eeadb-2d64-4709-9f22-d4019898a762","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","timestamp":"2021. január. 27. 19:25","title":"Varga Judit azt ígéri, visszafizeti a csokot, ha nem költöznek falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg. A szerb–montenegrói határnál elkezdték kitakarítani az egyik tavat.","shortLead":"Szeméttel teli vizekre panaszkodnak több balkáni országban is, már az erőműveket fenyegeti a hulladéktömeg...","id":"20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43fc6288-4d0d-4c10-be7c-72f1483e968a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0e010a-85bf-494a-9910-eca333b80277","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_szerbia_to_hulladek_szemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:45","title":"Nekiálltak kitakarítani egy szerbiai tavat, még koporsót is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","shortLead":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","id":"20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf72a5-b262-420c-ae8f-2eeb9841a562","keywords":null,"link":"/sport/20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","timestamp":"2021. január. 28. 06:16","title":"Vendée Globe: A versenytársa kimentésében segítő Bestaven nyerte a földkerülő vitorlásversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül elfogták.","shortLead":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül...","id":"20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb57c6-73b8-4db7-811d-93492d551ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:29","title":"Három férfi kirabolt egy nőt a Rózsák terén, egyiküket fotó alapján keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17530be6-8428-4afb-b5c9-59fcbfba69b6","keywords":null,"link":"/360/20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","timestamp":"2021. január. 27. 07:52","title":"Radar360: Mérföldkő az európai zöldenergia-termelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]