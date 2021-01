Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","shortLead":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","id":"20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037a8cf-0089-4681-a719-18d7760938b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 05:38","title":"Közel 90 százalékos hatékonyságot mutatott a Novavax vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","shortLead":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","id":"20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923feff2-b78c-42a5-8173-05392abea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 28. 12:34","title":"Kémfotókon az új, még nagyobb Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt. A tulajdonos szerint a kiszállítással tönkremennek, ezért vezették be az elviteles megoldást.","shortLead":"A Madách téri bárt néhány napja záratta be a rendőrség, miután legalább százfős tömeg gyűlt össze a hely előtt...","id":"20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e3979-1922-49fe-af06-11e64167a2ab","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_madach_ter_kozpont_bezaras_jogorvoslat","timestamp":"2021. január. 28. 17:58","title":"A bezárt Központ szerint nem sértettek rendeletet, jogorvoslattal élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban hosszú távú következményei is lehetnek. A kínai Sinopharm oltóanyaga akár még jó is lehet, de kérdés, hogy érdemes-e emiatt kockáztatni az oltásokba vetett egyébként sem magas bizalmat, miközben valószínűleg a pár hét múlva érkező újabb nyugati oltóanyagok enyhíthetnek a vakcinahiányon.","shortLead":"Néhány hetet nyerhet a kormány a vakcinák engedélyeztetését felborító rendelettel, az OGYÉI megkerülésének azonban...","id":"20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb6558-928d-4bfd-9d13-6e203e0ed52d","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_vakcina_kormany_koronavirus_rendelet","timestamp":"2021. január. 29. 06:30","title":"Megmentőt játszik a kormány vakcinaügyben az OGYÉI megkerülésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi jelentkezési lapja még nem került fel.","shortLead":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi...","id":"20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3177c623-95fd-41f1-8ae2-24eeabbec569","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 08:44","title":"Több mint százezer érettségiző vár a kormány döntésére az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","shortLead":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","id":"20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585723bc-0a96-451e-ab99-6fe7aa940585","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","timestamp":"2021. január. 29. 05:10","title":"Újabb melegfront érkezik, esőt és havat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","shortLead":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","id":"20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e298d38-3424-47af-84a9-ec7d06327da1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 20:32","title":"Aláírta Biden az első rendeleteit, amelyekkel az olajipar útjába állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]