Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210128_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374ec31-7041-489b-9dd3-cd7f8a11eda6","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 28. 08:46","title":"Koronavírus: 93 beteg meghalt, 1569 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokan tartanak a tűtől, vagy félnek a vakcina mellékhatásaitól – nekik szól a Duma Aktuál friss kezdeményezése. Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. ","shortLead":"Sokan tartanak a tűtől, vagy félnek a vakcina mellékhatásaitól – nekik szól a Duma Aktuál friss kezdeményezése. Litkai...","id":"20210127_Duma_Aktual_Oltoversek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a17d0c-28ef-44c8-8b15-65a5ea8d8ef4","keywords":null,"link":"/360/20210127_Duma_Aktual_Oltoversek","timestamp":"2021. január. 27. 19:00","title":"Szabad-e oltani? Oltóversekkel segít a félőseken a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","shortLead":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","id":"20210129_bukarest_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0f5f63-bb6e-4fb8-9ece-12a8100c382d","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_bukarest_korhaz","timestamp":"2021. január. 29. 07:47","title":"Kigyulladt egy Covid-betegeket kezelő kórház Romániában, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi jelentkezési lapja még nem került fel.","shortLead":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi...","id":"20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3177c623-95fd-41f1-8ae2-24eeabbec569","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 08:44","title":"Több mint százezer érettségiző vár a kormány döntésére az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","shortLead":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","id":"20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ae76b1-8cf8-4d48-8138-72a98a49ec38","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 13:04","title":"Koltai Lajos is tanítani fog a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti felhasználásra készített a cég.","shortLead":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti...","id":"20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9f37c-95ac-4096-bcc4-3f2be6b18248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","timestamp":"2021. január. 28. 10:33","title":"20 év után új videokártyát készített az asztali gépekbe az Intel, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig szerződés köti a Pinceszínházhoz.","shortLead":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig...","id":"20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea5366-10f0-4c4c-ac64-1dad6471a5a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Baranyi kirúgta a Pinceszínház igazgatóját, amiért az jelzés nélkül munkát vállalt a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","shortLead":"Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit.","id":"20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74bc9b3-1213-49d8-80be-c4689b2c0a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e298d38-3424-47af-84a9-ec7d06327da1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_biden_usa_olaj_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 20:32","title":"Aláírta Biden az első rendeleteit, amelyekkel az olajipar útjába állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]