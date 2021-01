Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt iPhone-ok száma.","shortLead":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt...","id":"20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6a37ae-e630-4844-b680-62618a749457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","timestamp":"2021. január. 28. 17:03","title":"Mérföldkőhöz ért az Apple: már több mint egymilliárd aktív iPhone van a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","shortLead":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","id":"20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43179776-45c8-4bef-999d-9d544c268107","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","timestamp":"2021. január. 29. 17:05","title":"Leírta a NAV, mit kell tenni, hogy a tajszám érvényes maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délben kezdődött az ülés, ahol majd szavaznak a szegedi egyetem modellváltásáról. Információink szerint nem borítékolható, hogy a szenátus többsége az átalakulás mellett szavaz. Pénteken délután a Pécsi Tudományegyetem is dönteni fog.","shortLead":"Délben kezdődött az ülés, ahol majd szavaznak a szegedi egyetem modellváltásáról. Információink szerint nem...","id":"20210129_egyetemi_modellvaltas_szte_pte_szenatusi_ulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bcd8c9-8123-4a82-9848-8eab7bd908ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_egyetemi_modellvaltas_szte_pte_szenatusi_ulesek","timestamp":"2021. január. 29. 13:01","title":"Pár szavazaton múlhat az SZTE modellváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","shortLead":"Az aláírók több biztonsági őrt is szeretnének a szerelvényekre.\r

","id":"20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56149285-4e77-4aa9-8b1d-a7d17b137d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524c55d-7878-47f4-b921-5a0806e33e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_hev_mav_bantalmazas_atrocitas_peticio","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Petíció indult a HÉV-ek bekamerázásáért a brutális támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak lekérhetővé, hanem egyúttal egy veszélyes trójai is rákerülhet a számítógépre.","shortLead":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak...","id":"20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c19c735-a220-47db-8aad-2c4c9c9713e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","timestamp":"2021. január. 29. 08:03","title":"Egy Windows-parancs kiadása utat nyithat egy veszélyes vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Arányaiban kevesebb lakást adnak el Budapesten, mint korábban.","shortLead":"Arányaiban kevesebb lakást adnak el Budapesten, mint korábban.","id":"20210128_lakapiac_2020_harmadik_negyedev_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b5b642-f0a5-4244-b651-26de03b95a77","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210128_lakapiac_2020_harmadik_negyedev_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 18:38","title":"Csak az eladott lakások száma nőhet idén, az árak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hegyekbe ment születésnapot ünnepelni. Pénzbírságra számíthat.","shortLead":"A hegyekbe ment születésnapot ünnepelni. Pénzbírságra számíthat.","id":"20210128_christiano_ronaldo_vizsgalat_penzbirsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8269ec-be29-4d2f-9432-cd6454f9563f","keywords":null,"link":"/sport/20210128_christiano_ronaldo_vizsgalat_penzbirsag","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Vizsgálat indult Ronaldo ellen, mert a tiltás ellenére utazgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A különítmény eddig karanténban volt.","shortLead":"A különítmény eddig karanténban volt.","id":"20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b312ac84-e251-41d9-9cf3-1f28bbd27dae","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 28. 20:18","title":"A WHO most kezdi el a vizsgálatát Vuhanban, hogy kiderítsék, hogyan szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]