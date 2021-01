Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","id":"20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cc2d3-2770-42be-b7c6-09c05a338a55","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","timestamp":"2021. január. 30. 15:32","title":"Elbúcsúztatták Kriza Ákost, Orbán Viktor is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930","c_author":"Budaházy Árpád - KaZoltán - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli Magyarország kirándulóhelyeit feltérképező csapatunk most ezzel próbálkozott. Elautóztak tehát a Bakonyba, aztán irány az erdő és a hegytető. A klasszikus sízésnél könnyebben elérhető, de igencsak fárasztó élményben volt részük. Mondjuk, egy gyors főzés a csúcson azért jót tett nekik. ","shortLead":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli...","id":"20210129_Hazai_palya_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0371646e-1f6b-413a-bfa7-4192ed30cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Hazai_palya_5","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Hazai pálya: Azért megvan a hangulata annak, amikor az ember a szűz havat roppantja be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi ismertségre.","shortLead":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi...","id":"20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b2933-400b-4480-af60-b99640fec5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","timestamp":"2021. január. 30. 16:25","title":"Egy norvég képviselő Nobel-békedíjat adna a BLM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","shortLead":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","id":"20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feac574-b6e9-4246-9c4b-2a6ff1f42c47","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:03","title":"Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261","c_author":"Kádár Tamás","category":"360","description":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem csak munkahelyek szűnnek meg, de ezután félő, hogy nem marad kultúra és elfogynak az együttlét terei. Vélemény. ","shortLead":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem...","id":"20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644c9736-2df4-4afa-8adc-3035c1e56d89","keywords":null,"link":"/360/20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"Kádár Tamás: Ha mind elmegyünk kapálni, kevesebb lesz az ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]