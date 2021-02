Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és helyrehozhatatlan károkat okoz, hogy az Egyesült Államok tiltólistára tette a vállalatot.","shortLead":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és...","id":"20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380adc3-a98d-4a98-93a6-ece8741815ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","timestamp":"2021. február. 01. 08:33","title":"A Xiaomi beleáll az ügybe: megtámadja az USA tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron keltek útra, a karácsonyt már Martinique szigetén töltötték. ","shortLead":"Nyáron keltek útra, a karácsonyt már Martinique szigetén töltötték. ","id":"20210201_magyar_csalad_vilag_koruli_utja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eaed1f-b565-4546-b3ab-d904c4c6a290","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_csalad_vilag_koruli_utja","timestamp":"2021. február. 01. 14:44","title":"Világkörüli vitorlásútra indult egy magyar család, amíg más bezárkózva várja a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a spekulációnak, az Asus ROG Phone 5 néven mutathatja majd be a játékosoknak szánt új készülékét, valamikor március vége és április eleje között. A telefon várható specifikációját most újabb helyről erősítették meg.","shortLead":"Ha hihetünk a spekulációnak, az Asus ROG Phone 5 néven mutathatja majd be a játékosoknak szánt új készülékét, valamikor...","id":"20210202_asus_rog_phone_5_okostelefon_gamer_telefon_jatekosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25999c2f-1598-4b7f-87b2-fa989b05da6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_asus_rog_phone_5_okostelefon_gamer_telefon_jatekosoknak","timestamp":"2021. február. 01. 15:03","title":"Két akkumulátor lesz az Asus újabb csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között a Spotify-ra és az Apple Music-ra is –, amelyek segítségével akár relaxálni is tud a hallgatója.","shortLead":"A Lego három és fél órányi hanganyagot töltött fel mintegy 15 streamingszolgáltató oldalára – többek között...","id":"20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f10e3ec-bbfb-4fcc-8ba4-6eeda14daf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a778c2d4-5a09-473e-bdc9-1c05f51a8500","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lego_epitokocka_spotify_white_noise_lejatszasi_lista","timestamp":"2021. február. 02. 08:33","title":"Kiadott egy újdonságot a Lego, a Spotify-on kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai Bizottság, amelynek most kifizették a második, nagyobbik hányadát is.","shortLead":"Munkahelyek megőrzését szolgáló programok támogatására ítélt meg korábban több mint 500 millió eurót az Európai...","id":"20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6556f19b-4d1b-4530-b2ad-74ef31a8e501","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_110_milliard_forintot_kuld_Brusszel_munkahelyek_vedelmere","timestamp":"2021. február. 02. 12:45","title":"110 milliárd forintot küld Brüsszel munkahelyek védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","shortLead":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","id":"20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8766b1f-6666-4456-9d8d-475390438db6","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","timestamp":"2021. január. 31. 22:48","title":"10 millió dollárért kelhet el egy Van Gogh-rajz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","shortLead":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","id":"20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1af544a-cff3-4329-8903-4b9be8a61b71","keywords":null,"link":"/elet/20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","timestamp":"2021. február. 01. 16:19","title":"Belehalt a keresztelésbe egy romániai csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]