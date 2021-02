Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti, életbiztosításának nyoma veszett, bankszámlája pedig félmillióval apadt. És úgy tűnik, ő nem használ okostelefont.","shortLead":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti...","id":"20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcdde5-5886-4204-8a88-387cce64a585","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. február. 01. 01:15","title":"Kövér Lászlóéknál is voltak otthon változások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes regisztrációval.","shortLead":"A közvéleménykutató által megkérdezettek 43 százaléka szerint az állampolgárokról gyűjt adatokat a kormány az előzetes...","id":"20210201_Publicus_regisztracio_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a203f1d-b197-4694-bff5-939ee444b812","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Publicus_regisztracio_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 07:28","title":"Publicus: A magyarok kétharmada nem regisztrálna az oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b0b869-03fd-4b3c-935d-d7483882e0cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szent Efrém Férfikar humorral próbálja átvészelni és a rajongókkal átvészeltetni a lezárás időszakát, de reméli, több karanténvideót már nem kell készítenie.



","shortLead":"A Szent Efrém Férfikar humorral próbálja átvészelni és a rajongókkal átvészeltetni a lezárás időszakát, de reméli, több...","id":"20210201_COVIDtematikaval_adja_elo_a_Happy_dayst_a_ferfikar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b0b869-03fd-4b3c-935d-d7483882e0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6970876-a92a-42f0-a9f8-e4bb18679b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_COVIDtematikaval_adja_elo_a_Happy_dayst_a_ferfikar","timestamp":"2021. február. 01. 18:30","title":"COVID-tematikával adja elő a „Happy days”-t a férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ae4b1f-a782-4ee8-9395-dc01cc6bc900","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Hétfőre kezdeményeztek országgyűlési ülést az ellenzéki pártok, három szakbizottság felállítását szerették volna elérni. Az ülésen azonban a Fidesz–KDNP -rakció képviselői nem voltak hajlandóak megjelenni, így az a napirend előtti felszólalások után határozatképtelenség miatt félbeszakadt.","shortLead":"Hétfőre kezdeményeztek országgyűlési ülést az ellenzéki pártok, három szakbizottság felállítását szerették volna...","id":"20210201_ogy_hatarozatkeptelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97ae4b1f-a782-4ee8-9395-dc01cc6bc900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad61f8-691a-40d9-9933-5bd781c33dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_ogy_hatarozatkeptelen","timestamp":"2021. február. 01. 14:30","title":"Ismét határozatképtelen volt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették, ám darabjai aktualitást hordozó üzeneteikkel világszerte ma is a színházi repertoár részei.","shortLead":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették...","id":"202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cec08c8-e45e-4c49-81a5-a1c1a6f577ca","keywords":null,"link":"/360/202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Ünnepelték is, támadták is, de Dürrenmatt dacol az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0714f8-10a4-4222-b77f-66d6461a3eb1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az ExxonMobil és a Chevron főnökei összeültek, hogy az egyesülésről tárgyaljanak – értesült a Wall Street Journal. Jelenleg ugyan szünetelnek a tárgyalások, de a fúziót nem vették le a napirendről, hiszen a pandémia tartósan befolyásolja a globális olajpiacot.","shortLead":"Az ExxonMobil és a Chevron főnökei összeültek, hogy az egyesülésről tárgyaljanak – értesült a Wall Street Journal...","id":"20210201_Olajorias_szulethet_a_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0714f8-10a4-4222-b77f-66d6461a3eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516cdae6-64d6-4a8d-960c-d82957c27505","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_Olajorias_szulethet_a_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2021. február. 01. 18:21","title":"Olajóriás születhet a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]