[{"available":true,"c_guid":"484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja, hogy kegyetlen módon bántalmazta és fenyegette őt. Marilyn Mansont többen is bántalmazással vádolják. ","shortLead":"Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja...","id":"20210201_Eveken_at_rettenetesen_bantalmazott__Evan_Rachel_Wood_es_tobb_no_is_eroszakkal_vadolja_Marilyn_Mansont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940ddf1c-34da-46f9-8235-ebeeba6df7db","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Eveken_at_rettenetesen_bantalmazott__Evan_Rachel_Wood_es_tobb_no_is_eroszakkal_vadolja_Marilyn_Mansont","timestamp":"2021. február. 01. 15:35","title":"„Éveken át rettenetesen bántalmazott” – Evan Rachel Wood és több nő is erőszakkal vádolja Marilyn Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég, hogy megakassza. A tárgyalás legkorábban májusban folytatódhat, de kérdés, hogy ez csak monológokból álló helyzetértékelés lesz-e vagy valódi párbeszéd, miközben nem csak politikai, de gazdasági érdekek is közbeszólnak.","shortLead":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég...","id":"20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac3838-f281-4349-8f67-60a1221bda8b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","timestamp":"2021. február. 02. 11:35","title":"Hetes cikkel a magyar kormány ellen: atombomba, használati utasítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","shortLead":"Ecsenyi Áront és testvérét „gyűlés tartása” és „gyűlés szervezése” miatt büntették meg.","id":"20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906efe4-4495-4094-8e78-30021af27807","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_500_ezres_buntetes_tuntetes","timestamp":"2021. február. 01. 11:58","title":"Fejenként 500 ezer forintra büntették a vasárnapi tüntetés szervezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus a Capitolium ostromáról beszélt traumaként, ami szerinte hozzáadódott az eddig elhallgatott korábbi traumájához.","shortLead":"A demokrata politikus a Capitolium ostromáról beszélt traumaként, ami szerinte hozzáadódott az eddig elhallgatott...","id":"20210202_Alexandria_OcasioCortez_Szexualis_eroszak_tuleloje_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834c5cc-c50d-4908-b08e-deee4dd85f48","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Alexandria_OcasioCortez_Szexualis_eroszak_tuleloje_vagyok","timestamp":"2021. február. 02. 05:45","title":"Alexandria Ocasio-Cortez: Szexuális erőszak túlélője vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","shortLead":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","id":"20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07713b3-8a48-4e2c-a2c5-a2d85dc70907","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","timestamp":"2021. február. 02. 17:02","title":"Négy és fél évet kapott a pedofíliával vádolt volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pontos dátumot még nem közölt a cég. Bezos azzal indokolta a lépést, hogy most van a csúcson az Amazon, így ez az időszak a megfelelő az átszervezésekre.","shortLead":"Pontos dátumot még nem közölt a cég. Bezos azzal indokolta a lépést, hogy most van a csúcson az Amazon...","id":"20210203_amazon_jeff_bezos_lemond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00fa982-3e85-4e89-a7fd-d67426bc71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_amazon_jeff_bezos_lemond","timestamp":"2021. február. 03. 05:51","title":"Még az idén távozik az Amazon éléről Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","shortLead":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","id":"20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7dd78e-7dae-497d-98e5-5c212586ce7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 01. 21:54","title":"Nyár végére várja Merkel a 74 millió német felnőtt beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]