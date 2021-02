Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai szervezőknek, idén viszont Torinóban rendezik a nyitószakaszt.","shortLead":"Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt maradt el a magyarországi Nagy Rajt, ősszel már nem kellett a hazai...","id":"20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c32-9803-40a1-874a-930b3443e074","keywords":null,"link":"/sport/20210204_giro_ditalia_grande_partenza_nagy_rajt_torino","timestamp":"2021. február. 04. 18:07","title":"Már biztos, hogy idén sem jön Magyarországra a Giro d’Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","shortLead":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","id":"20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b8ffa-8662-4c4e-8efd-47978cc7e6e5","keywords":null,"link":"/elet/20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","timestamp":"2021. február. 04. 07:08","title":"\"A nők túl sokat beszélnek\" – hangoztatta a tokiói olimpia főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beépített sarukat kell kicserélni a nemrég felújított hídon.","shortLead":"A beépített sarukat kell kicserélni a nemrég felújított hídon.","id":"20210204_haros_duna_hid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c836a80a-b0e5-4bd8-90bf-126b7b5c2b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_haros_duna_hid_felujitas","timestamp":"2021. február. 04. 18:36","title":"2023 nyaráig elhúzódhat az M0-s hídjának a javítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. 