[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél évvel később is ott volt az az antitest, amely a koronavírus-fertőzés miatt jött létre.","shortLead":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél...","id":"20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb1e7-cf4a-4438-922c-e8d5832888d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","timestamp":"2021. február. 03. 17:03","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is lehet antitest a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","shortLead":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","id":"20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccc8040-08af-42a0-8215-9708149f19c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","timestamp":"2021. február. 03. 19:41","title":"Bátorítóak a Szputnyik V-ről közölt adatok a német egészségügyi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","shortLead":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","id":"20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8671f4-e92b-4e8f-876d-ce0421048f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Mario Draghi alakíthat kormányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire, amelyek árfolyama az egekbe emelkedett. A shortoló befektetési alapok óriásit buktak, de a kisbefektetők nagy lelkesedésének is sírás lehet a vége. ","shortLead":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire...","id":"202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dddbc-3811-4260-bae2-f072cc3723ce","keywords":null,"link":"/360/202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","timestamp":"2021. február. 04. 19:00","title":"A piacok és a szabályozók sem voltak felkészülve a kisemberek összefogására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","shortLead":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","id":"20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de9692a-67fb-413c-b987-c94614e55c66","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","timestamp":"2021. február. 03. 13:57","title":"Hamisított vakcina a feketepiacon Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de a szellemiségét nem lehet elnyomni, mert eszméket nem lehet elfojtani. Pálfi György úgy véli, ma független, nem a Fidesz szekerét toló alkotóként még annyira sem lehet filmet készíteni, mint a Vajna-időszakban. ","shortLead":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de...","id":"20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2417592-3c75-4e08-beed-3463a60ccddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","timestamp":"2021. február. 03. 13:51","title":"Pálfi György: Nem is értem, hogy lehet ilyen naiv a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]