[{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány kirobbanása után.","shortLead":"A tudóscsoport egyik tagja szerint nincs sok esély arra, hogy jelentős felfedezéseket tesznek, egy évvel a járvány...","id":"20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17025551-9b7e-40c6-94e3-57b9f7025bed","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_who_elmegy_a_vuhani_laborba","timestamp":"2021. február. 03. 17:29","title":"Bejárták a vuhani víruslabort a WHO szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél évvel később is ott volt az az antitest, amely a koronavírus-fertőzés miatt jött létre.","shortLead":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél...","id":"20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb1e7-cf4a-4438-922c-e8d5832888d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","timestamp":"2021. február. 03. 17:03","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is lehet antitest a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés a benzinkutakon volt, de a nem élelmiszer jellegű boltok forgalma is csökkent. 2020 egészét tekintve a forgalom volumene 0,2 százalékkal volt kisebb az előző évinél.","shortLead":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés...","id":"20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5299701a-bdb6-4a9f-b7a5-dc4f9261898d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 04. 09:29","title":"A koronavírus miatt nagyon szegény volt a Jézuska Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni kell.","shortLead":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni...","id":"20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a70f86c-3ce5-4058-82c2-c61efc748f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Szlávik: Nem lehet mást tenni, mint fenntartani a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","shortLead":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","id":"20210204_autosuldozes_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b578653-77fa-4bdd-a075-cf5ca0489a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_autosuldozes_budapest","timestamp":"2021. február. 04. 22:05","title":"Kerületeken át üldöztek a rendőrök egy BMW-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti a fogyasztók igényeit, és persze növelheti előfizetői bázisát. Kiderült, már korábban levédettek egy olyan technológiát, amely az érzelmi állapot automatikus felismerése alapján keresne nekünk való muzsikákat.","shortLead":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti...","id":"20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fbc33-cfd3-4299-b0ad-8bf04f165390","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","timestamp":"2021. február. 05. 10:03","title":"A Spotify levédette: hallgatózik, automatikusan felismeri a hangulatunkat, majd ahhoz ajánl zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]