Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra hőlégballon-felszállót telepítenek.","shortLead":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra...","id":"20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9b9d1-7ec8-420a-b9ac-f03266ab8c96","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","timestamp":"2021. február. 06. 17:59","title":"Hőlégballon-felszálló is épül a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21","c_author":"Esterházy Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi duplaszámába, melyről a másodfokú bíróság és a Kúria is megállapította, nem sért alkotmányos jogot. Ezt az írását idézzük most fel. Hvg360 retrospektív.","shortLead":"Esterházy Péter 2014 decemberében írt pengeéles jellemzést a magyar közéletről a HVG \"Nagy Harácsony\"-os év végi...","id":"20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6f0dbc-cd3c-4fe5-8a15-99b0e1878f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376032de-739e-49fe-a0e4-56044007094f","keywords":null,"link":"/360/20160714_Esterhazy_Peter_A_vereseg","timestamp":"2021. február. 05. 14:55","title":"Esterházy Péter: A vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről. Az egyik legismertebb jelenségről, a kék halálról is elárult ezt-azt.","shortLead":"A Microsoft egyik korábbi fejlesztője, Dave Plummer mostanában anekdotákat oszt meg a redmondi cég szoftveréről...","id":"20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e44f916-c668-4cf0-8055-2e206ea4bd02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_microsoft_windows_kek_halal_dave_plummer","timestamp":"2021. február. 05. 19:03","title":"Sok év után fény derült a Windows egyik nagy titkára, hogy miért kék a “kék halál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","shortLead":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","id":"20210204_autosuldozes_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b578653-77fa-4bdd-a075-cf5ca0489a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_autosuldozes_budapest","timestamp":"2021. február. 04. 22:05","title":"Kerületeken át üldöztek a rendőrök egy BMW-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek. Közben összegyűlnek a környék kézművesei, hogy megünnepeljék az idős hölgy születésnapját. Emmi néni csodálatos élete harmadik, befejező rész.","shortLead":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek...","id":"20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9dd92-bef4-46f5-90ec-dcc8d1b239e2","keywords":null,"link":"/360/20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 06. 19:00","title":"Doku360: 101 év észrevétlenül pörgött le, mint egy álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek megfelelően tálalva - mutat rá Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek...","id":"20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a4ebd-c071-4697-839c-e4d9ba0d8183","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","timestamp":"2021. február. 06. 19:13","title":"Miért nem kellett az embereknek sokáig a gurulós bőrönd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem a hatalom beavatkozása folytán, hanem éppen annak ellenére vitte sokra.","shortLead":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem...","id":"20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9603d176-457e-4bef-90eb-5046629512ae","keywords":null,"link":"/360/20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","timestamp":"2021. február. 06. 09:00","title":"Deutsche Welle: A magyar futballban csak az számít, ki kit ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]