[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés a mellékhatása - mondta Szlávik János. Az AstraZeneca oltóanyagot ugyanakkor nem merik idősebbeknek beadni, pedig a 65 felettiek immunizálása 85 százalékkal csökkentené az áldozatok számát egy kutatás szerint.","shortLead":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés...","id":"20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b724603-8e9d-4b67-be89-bfe20fa82821","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","timestamp":"2021. február. 06. 14:35","title":"Szlávik János: Nem lehet rangsorolni a vakcinákat hatékonyság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon nincs minden rendben a munkaerőpiacon. Közben a miniszterelnök csak a pozitív számokat hangsúlyozza, a kormány pedig nem igyekszik információkkal enyhíteni a bizonytalanságot.","shortLead":"Elmaradt az év végi vásárlási roham, sőt váratlanul csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Ez is azt jelzi, hogy nagyon...","id":"20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ac4a9f-90b2-4a91-a7e5-16a94360cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaa5255-6ff5-4b80-adb2-ce8ab5b7f597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Az_emberek_meghuztak_a_nadragszijat_Orban_szerint_minden_rendben","timestamp":"2021. február. 06. 07:15","title":"Az emberek meghúzták a nadrágszíjat, Orbán szerint minden rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin angol diplomata Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsai közül – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin...","id":"20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6112e7e7-4839-43c4-a254-c2991d37f5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","timestamp":"2021. február. 06. 20:03","title":"Nem mindennapi tárgyakat hoztak föl egy 1802-ben elsüllyedt hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","shortLead":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","id":"20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56345b7f-0498-470e-95a9-221a1ddba80f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","timestamp":"2021. február. 05. 18:02","title":"Ügyvédi felszólítást kapott Varga-Damm Andrea, miután posztolta Rogán Barbara fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","shortLead":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","id":"20210205_Benedek_Miklos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5bda3e-86e1-421d-805d-c36a2c240024","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Benedek_Miklos_interju","timestamp":"2021. február. 05. 22:06","title":"Benedek Miklós: Hogy a Tibornak meg kellett halni, az igazságtalanság, ebben nem léptem tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca8b630-e3aa-4d16-aff9-43d21518c9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium azt nem összesíti, hányan érkeznek így haza. ","shortLead":"A Belügyminisztérium azt nem összesíti, hányan érkeznek így haza. ","id":"20210205_maganrepulo_jarvany_karanten_pinter_sandor_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca8b630-e3aa-4d16-aff9-43d21518c9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ddc7a1-6638-4be4-9633-e39a4f2e1027","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_maganrepulo_jarvany_karanten_pinter_sandor_belugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 05. 17:50","title":"A magángéppel érkezőkre is vonatkozik a kötelező karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","id":"20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cacc1cc-fda0-4deb-ba80-518994f56f07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","timestamp":"2021. február. 07. 06:41","title":"Ezzel a 2021-es modern Volgával sokan ki tudnánk egyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]