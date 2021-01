Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","shortLead":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","id":"20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfd41d8-a03e-4c21-8a40-fbea8e690b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 12:36","title":"Rendőr hajtott autóval a tüntetők közé az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőrpír, egy-két napig tartó láz, levertség – a második oltás ilyen reakciót válthat ki az országos tiszti főorvos szerint. Ezek ugyanakkor természetes jelenségek, amelyek az oltások hatásosságát bizonyítják szerinte. „Mindegyik oltás működik” – mondta. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Bőrpír, egy-két napig tartó láz, levertség – a második oltás ilyen reakciót válthat ki az országos tiszti főorvos...","id":"20210125_muller_cecilia_koronavirus_oltas_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf79ce7-477c-462d-8edc-d1bc14fa8d18","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_muller_cecilia_koronavirus_oltas_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 25. 12:16","title":"Müller Cecília: A második oltás hevesebb reakciót válthat ki, de aggodalomra nincs ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A neves amerikai történész szerint nem szabad engedni a csőcselék tombolásának, a bukott elnököt felelősségre kell vonni, különben ellehetetlenülnek a demokrácia alapjai. ","shortLead":"A neves amerikai történész szerint nem szabad engedni a csőcselék tombolásának, a bukott elnököt felelősségre kell...","id":"20210125_Timothy_Snyder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bfb159-6412-40d8-988d-a9d10eb8ae62","keywords":null,"link":"/360/20210125_Timothy_Snyder","timestamp":"2021. január. 25. 09:00","title":"Timothy Snyder: A rasszizmus miatt hatott a Trump-hívők összeesküvés-elmélete ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","shortLead":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","id":"20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee8a836-a87e-4bef-adf3-ff2dbc10450c","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","timestamp":"2021. január. 24. 21:18","title":"Kasztner Rezső unokája lett az izraeli Munkapárt elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán legnépszerűbb médialejátszó is beállt a sorba.","shortLead":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán...","id":"20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc173a2-e301-49b3-9952-065ffa788329","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","timestamp":"2021. január. 25. 06:03","title":"Ha új Mac gépe van, töltse le rá az új VLC lejátszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","shortLead":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","id":"20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ee121-d35b-4b10-b72f-99cfca48354f","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","timestamp":"2021. január. 24. 08:53","title":"Tizenegy aranybányászt kimenekítettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]