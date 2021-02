Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","shortLead":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","id":"20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d251a9f-301f-4fe4-8a2e-599ad6bb559a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","timestamp":"2021. február. 09. 09:33","title":"Szigorít a Facebook, minden oltásellenes bejegyzést törölni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","shortLead":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","id":"20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd162ce-2306-4bee-91fe-4652c3246026","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","timestamp":"2021. február. 10. 09:09","title":"Macskaarccal jelentkezett be egy ügyvéd az online tárgyalásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége lenne a különböző iparágaknak. A tech cégek úgy látják, az idei évben számolni kell ezzel a helyzettel.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége...","id":"20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb41c6f-a275-4b8b-a5bb-c1693ccced42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 10:33","title":"Akadozhat az iPhone 12 gyártása is, nincs elég processzor a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt”. Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.","shortLead":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat...","id":"20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d5d098-74a3-423e-823f-532080b645ea","keywords":null,"link":"/360/20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2021. február. 10. 07:31","title":"Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fcbc28-8885-42a3-a4a9-8631f1ed1005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megesett, hogy kő-papír-ollóval döntötték el, ki fogja leszólítani a kiszemelt áldozatot.","shortLead":"Megesett, hogy kő-papír-ollóval döntötték el, ki fogja leszólítani a kiszemelt áldozatot.","id":"20210210_gellerthegy_rablas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36fcbc28-8885-42a3-a4a9-8631f1ed1005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e9963-f148-496e-bfbb-fb63056ef7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_gellerthegy_rablas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2021. február. 10. 13:21","title":"Letöltendőt kér az ügyészség a gellérthegyi sorozatrabló fiatalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő lett az első költő az amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjének műsorában.","shortLead":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő...","id":"20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92944ca-f57d-4a9e-bfd4-fc9e8a1705ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","timestamp":"2021. február. 08. 16:15","title":"Ilyen még nem volt: Amanda Gorman a Super Bowlon is verset mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","shortLead":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","id":"20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8804e67a-31fc-45b8-88e6-ab0faab4aebf","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","timestamp":"2021. február. 09. 19:21","title":"Nemzetközi Sajtóintézet: Egyes politikai erők egy évtizede el akarják tüntetni a Klubrádiót az éterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","shortLead":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","id":"20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33283683-14a1-4e13-a81a-ea760f243f4a","keywords":null,"link":"/elet/20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","timestamp":"2021. február. 08. 18:40","title":"Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]