Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nagy múltú magyar cég beruházásának több mint felét a magyar állam állja.","shortLead":"A nagy múltú magyar cég beruházásának több mint felét a magyar állam állja.","id":"20210208_Torokorszagban_letesit_gyarat_a_Medicor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b812df3-c6ac-4117-8863-bc1e197122fe","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Torokorszagban_letesit_gyarat_a_Medicor","timestamp":"2021. február. 08. 17:45","title":"Törökországban létesít gyárat a Medicor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Adathalászok egy hamis weboldalra irányítják az ügyfeleket, hogy a személyes és kártya adataikat megszerezzék.

","shortLead":"Adathalászok egy hamis weboldalra irányítják az ügyfeleket, hogy a személyes és kártya adataikat megszerezzék.

","id":"20210209_Adathalasz_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c011313a-c3f7-42a9-be88-46476a6f941f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Adathalasz_OTP","timestamp":"2021. február. 09. 20:25","title":"Ismét csalókra figyelmeztet az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","shortLead":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","id":"20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1e754-60a6-4a1c-9995-75fc4177819e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","timestamp":"2021. február. 10. 06:27","title":"Matolcsy szerint banktitok, hogy vizsgálják-e Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","shortLead":"A kancellár maga miatt nem aggódik, ha a kitüntetése visszavonásáról döntenének, annak nem örülne, de tudomásul venné.","id":"20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c7ddf-b494-4f43-9322-5b60ff6f431c","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Szarka_Gabor_kituntetes_SZFE_Jozsefvaros","timestamp":"2021. február. 09. 12:56","title":"Szarka Gábor a kitüntetésének lehetséges visszavonásáról: Ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi legendát, megkérdőjelezi a Hunyadi család román származását. Szerinte a família vagy kun–tatár eredetű, vagy európai uralkodókhoz kötődik.","shortLead":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi...","id":"202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d1289-9276-4726-b04f-25433f32265e","keywords":null,"link":"/360/202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","timestamp":"2021. február. 08. 13:00","title":"Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek a felpattanásból is kimaradnak. Az idén a távol-keleti részvények és az árutőzsdék lehetnek a slágerek – vélekedik Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezetője. ","shortLead":"A gazdagok még a koronavírus-járvány okozta krízisben is tovább gazdagodtak, míg a kockázatfélő kis ügyfelek...","id":"202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea72f011-9b8c-4256-bd39-8f6f68c4c027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e883ca7-371f-48e2-bc8d-c12e47be1648","keywords":null,"link":"/360/202105__banfi_attila__befektetesi_lehetosegekrol_a_jarvanyban_es_utana__immunvalasz","timestamp":"2021. február. 09. 07:00","title":"A nagy halak még nagyobbak lettek, a kicsik aprók maradtak a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","shortLead":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","id":"20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b57b40-bfd3-41d4-b3d8-99e712a3ab23","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","timestamp":"2021. február. 08. 12:29","title":"Eladó Magyarország egyik első pizzázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]