[{"available":true,"c_guid":"7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","shortLead":"Az újdonság olyan fénytechnikával van ellátva, amely a hívásokat és az akkumulátor töltési állapotát is jelzi. ","id":"20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7511d6e0-54e2-41a7-9e04-087e671349ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193f0988-fb23-448e-a953-d7d44ae7d9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Fenyjelekkel_is_kommunikal_majd_a_Volkswagen_ID4","timestamp":"2021. február. 09. 15:35","title":"Fényjelekkel is kommunikál majd a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd60f08-77bb-4a46-b402-ca9bb4da8024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új szelek fújnak a gasztronómiában, ezért a budapesti étteremnek is változtatnia kell. Tavaly novemberben egy látványos bontási akcióval kezdtek neki ennek.","shortLead":"Új szelek fújnak a gasztronómiában, ezért a budapesti étteremnek is változtatnia kell. Tavaly novemberben egy látványos...","id":"20210210_Video_szetverik_Onyx_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd60f08-77bb-4a46-b402-ca9bb4da8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9387e97-b476-490b-8f76-5567e9deb8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_Video_szetverik_Onyx_etterem","timestamp":"2021. február. 10. 14:24","title":"Videón, ahogy szétverik a két Michelin-csillagos Onyx éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","shortLead":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","id":"20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf0b35-f60d-4f5c-9ad1-0cf6516cbe2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2021. február. 09. 11:54","title":"A koronavírus-járvány fokozódására figyelmeztet a szennyvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Kovács Gábor - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért húzzák meg magukat a főváros egyik legmenőbb irodaházában, a Bank Centerben. Az fel sem merül, hogy ne szedjenek be kötelezően évi 5000 forintot még a veszteséges kisvállalkozásoktól is, amelyből 500 forint kerül a Parragh László vezette fő kamarához.","shortLead":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért...","id":"20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43987ab-99d5-465f-82ca-29311139f4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","timestamp":"2021. február. 11. 06:30","title":"Parragh László 500 forintokért tartja a markát, közben több mint egymilliárdon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","shortLead":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","id":"20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d3a4f-2fe2-469a-905e-a5f3df11d9d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","timestamp":"2021. február. 10. 06:41","title":"Így száguld egy régi dízel Mercedes S-osztály az Autobahnon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249c2f2-160b-4b18-a1f4-5e3d731dc9cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 13-tól hétvégente oltják majd azokat a pedagógusokat, akik a helyszíni oktatásban vesznek részt.","shortLead":"Február 13-tól hétvégente oltják majd azokat a pedagógusokat, akik a helyszíni oktatásban vesznek részt.","id":"20210209_Tanarok_oltasi_sorrend_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1249c2f2-160b-4b18-a1f4-5e3d731dc9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841cc73d-967d-4641-a021-66ad3d47ccdf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Tanarok_oltasi_sorrend_Szlovakia","timestamp":"2021. február. 09. 21:54","title":"Elsőbbséget kapnak a tanárok az oltási sorrendben Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik vakcina folyamatos felülvizsgálatára – közölte az EMA, cáfolva a tegnapi orosz bejelentést.","shortLead":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik...","id":"20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6723cc-6322-4217-9c6b-87ec78b229f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. február. 10. 17:21","title":"Mégsem vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]