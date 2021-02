Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","shortLead":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","id":"20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c3341-bf8f-4a58-b491-694a17ee8ff8","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","timestamp":"2021. február. 10. 09:10","title":"Kamala Harris edzés közben is nagyon alelnöki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ősszel még tanúskodni hívták Szemző Áront, de betegség miatt nem tudott elmenni. \r

","shortLead":"Tavaly ősszel még tanúskodni hívták Szemző Áront, de betegség miatt nem tudott elmenni. \r

","id":"20210211_szemzo_aron_dunakeszi_momentum_3ds_zebra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610e7e15-a551-4f81-9a3a-ff655a504edc","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_szemzo_aron_dunakeszi_momentum_3ds_zebra","timestamp":"2021. február. 11. 17:28","title":"Gyanúsított lett a budakeszi 3D-zebra momentumos felfestője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","shortLead":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","id":"20210210_szemkidobas_foci_somogy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbf8d1-8c82-4fa1-a65b-2be830a7b9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_szemkidobas_foci_somogy","timestamp":"2021. február. 10. 12:06","title":"Három évet is kaphat a szurkolót fél szemére megvakító somogyvári focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9f02e0-3b98-4514-9001-660472f79948","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","shortLead":"Az uszály és a híd pillére sem sérült meg komolyabban.","id":"20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f9f02e0-3b98-4514-9001-660472f79948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162ec90c-106d-490e-8f1f-1266db6ecf49","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_A_Rakoczi_hidnak_utkozott_egy_uszaly","timestamp":"2021. február. 12. 08:11","title":"A Rákóczi hídnak ütközött egy hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant vírusvariánstól.","shortLead":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant...","id":"20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85400c-911d-49c2-a3e7-051556d22667","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","timestamp":"2021. február. 10. 16:09","title":"Dél-Afrika megszabadulna 1,5 millió AstraZeneca-vakcinától, mert rajtuk nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","shortLead":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","id":"20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b0632-ebd4-4767-aaa3-0577e26f10d6","keywords":null,"link":"/elet/20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","timestamp":"2021. február. 11. 11:17","title":"Maruzsa: Hagyományos érettségire kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","id":"20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906b15c-6b4c-4a32-be8d-bc8b4dd695ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","timestamp":"2021. február. 11. 09:48","title":"Mégsem helyezik gyámság alá M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","shortLead":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","id":"20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a5a593-336e-467e-afe3-870846c9a970","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","timestamp":"2021. február. 11. 07:20","title":"Közútkezelő: bevetik az összes hadra fogható munkagépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]