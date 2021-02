Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","shortLead":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","id":"20210212_elmarad_orban_evertekeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b00c377-2622-4128-844e-19b31f248f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_elmarad_orban_evertekeloje","timestamp":"2021. február. 12. 08:10","title":"Népszava: Orbán évértékelője elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"Folk György, Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A közeljövőben különösen értékesnek bizonyulhat, ha valakik jól vannak bekötve az agrárpolitika hazai alakítóihoz és végrehajtóihoz. Az uniós pénzek biztosan csordogálni fognak, sőt elvileg akkor sem kell aggódni, hogy ha elzárják a pénzcsapot Brüsszelben. ","shortLead":"A közeljövőben különösen értékesnek bizonyulhat, ha valakik jól vannak bekötve az agrárpolitika hazai alakítóihoz és...","id":"202106_mire_ez_anagy_kapkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf3a642-6772-4a0e-8523-fad75b325832","keywords":null,"link":"/360/202106_mire_ez_anagy_kapkodas","timestamp":"2021. február. 12. 14:00","title":"Az információ az agrárpolitikában is hatalom – ezért kapcsolhattak rá a fideszes földesurak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij börtönbe zárása miatt – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Ez az utóbbi évek legsúlyosabb orosz fenyegetése.","shortLead":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát...","id":"20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78116c3d-3278-4843-9a10-2c30794586f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","timestamp":"2021. február. 12. 10:44","title":"Oroszország kész megszakítani a kapcsolatokat az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"","category":"elet","description":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","shortLead":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","id":"20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda73a00-a41c-4f48-a457-c8d2a936fca6","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","timestamp":"2021. február. 13. 10:46","title":"Kirabolták Carlo Ancellotti lakását, miközben a lánya otthon volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással egy lehetséges felvásárlásról.","shortLead":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással...","id":"20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada2851-9f92-43a2-8ce7-f8223029d4d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","timestamp":"2021. február. 11. 17:03","title":"Megvenné a Microsoft a Pinterestet, 51 milliárd dollárt adhatnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","shortLead":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","id":"20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a187c-925d-4875-9df1-4f612da3e157","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","timestamp":"2021. február. 12. 16:29","title":"Huth Gergely az MTI-n is helyreigazította, hogy Komjáthi hazudott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]