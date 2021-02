Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyógyszer tesztelésénél a szemaglutidot kapó emberek átlagosan 15 kilót fogytak. Most az a kérdés, hogy a testsúlycsökkenés fenntartható-e.","shortLead":"A gyógyszer tesztelésénél a szemaglutidot kapó emberek átlagosan 15 kilót fogytak. Most az a kérdés...","id":"20210211_etvagycsokkento_gyogyszer_elhizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c164e0-1a34-4229-80b9-7956471198c8","keywords":null,"link":"/elet/20210211_etvagycsokkento_gyogyszer_elhizas","timestamp":"2021. február. 11. 13:17","title":"Étvágycsökkentő injekcióval vennék fel a harcot az elhízás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdcfe48-5e71-4878-8553-489fb8881ef9","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Csak rá kell fújni és 10 másodpercen belül megvan az eredmény. A gyártás még odébb van: most csak a klinikai vizsgálatok kezdődnek.\r

\r

","shortLead":"Csak rá kell fújni és 10 másodpercen belül megvan az eredmény. A gyártás még odébb van: most csak a klinikai...","id":"20210211_koronavirus_gyorsteszt_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdcfe48-5e71-4878-8553-489fb8881ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7be3802-132e-420d-a776-0bc7c721a053","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210211_koronavirus_gyorsteszt_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 11. 22:13","title":"Alkoholszondához hasonló koronavírus-tesztet fejlesztettek lengyel kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni az amerikai technológiákat érintő exportkorlátozáson.","shortLead":"A jelek szerint hiába vár enyhülést Kína az új amerikai elnöktől, a Biden-adminisztráció sem kíván enyhíteni...","id":"20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e237b4-ccbe-4203-8293-ec7c07ce11b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_egyesult_allamok_joe_biden_kina_korlatozas_kereskedelmi_haboru_szankciok","timestamp":"2021. február. 12. 13:03","title":"Még több amerikai technológiát vonna meg Joe Biden Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","shortLead":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","id":"20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a2a577-91e0-4d02-9bbf-550ec75a833f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 14:18","title":"Megműtötték az elütött Alonsót, 48 óráig még kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató szeretne Nagy-Britanniában tanulni. Lengyel és magyar hallgatók ötletével foglalkozhat az Európai Parlament.","shortLead":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató...","id":"20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ddb84-9e6c-42a5-b08e-da491d6f8324","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","timestamp":"2021. február. 13. 09:02","title":"Új cserediákprogramot indítanának, hogy a Brexit után se kelljen 10 milliót fizetniük az Angliába vágyó hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","shortLead":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","id":"20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecaa886-66b2-4263-ae30-b6b7502983a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","timestamp":"2021. február. 11. 12:51","title":"Autótemetőt találtak Magyarországon, tele van roncsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","shortLead":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","id":"20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f61f0f-d8d4-4ef6-9cec-f3241ca8d367","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Romániában hétfőtől ismét karanténba küldik a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]