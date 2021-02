Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi szerint el is fogadta az ajánlatot. ","shortLead":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi...","id":"20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c402e91-ebcd-4d39-a2ce-b2bf9168a091","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 16. 10:40","title":"Blikk: Francia bankban ígért részesedést Kósának a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","shortLead":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","id":"20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f782c25-0680-4027-b296-e8dfef0b2665","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 05:17","title":"Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből Guinness-rekord is lett.","shortLead":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből...","id":"20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4203f4-2fa7-4023-ac28-cd9dbc8cf556","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","timestamp":"2021. február. 17. 09:03","title":"Megépítették a világ legnagyobb PlayStation 5-ösét, játszani is lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény elvesztéséről mesélnek, a hallgatók pedig azt mérlegelik, hogyan segíthetnének. Migrációs Tanulmányok harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény...","id":"20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db50928-1dcd-4d27-8c8f-9bbbcc14d43b","keywords":null,"link":"/360/20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 16. 19:00","title":"Doku360: Néha hazudunk magunknak, hogy végigcsináljuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","shortLead":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","id":"20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7231d4d-a757-4047-8a4c-0678fcdaf062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","timestamp":"2021. február. 16. 09:21","title":"840 lóerős lett a nyitható tetejű Ferrari 812 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaugrott a GDP 81 százalékára. A háztartások adóssága is jelentősen nőtt, miközben a lakosság rengeteg készpénzt és bankbetétet halmozott fel, vagyis egyáltalán nem volt minden rendben a munkaerőpiacon, ahogy a kormány igyekszik lefesteni.","shortLead":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel...","id":"20210217_allamadossag_aht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0c84d-6934-47b7-837a-5662d5971d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_allamadossag_aht","timestamp":"2021. február. 17. 13:05","title":"Az Orbán-kormány felülmúlta a Gyurcsány-kormányt – államadósságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]