[{"available":true,"c_guid":"52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","shortLead":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","id":"20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b897358-82c3-46b1-828b-3225b7afd938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","timestamp":"2021. február. 17. 15:31","title":"Szűz Mária-képre taposott a metálzenész, elítélte a lengyel bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet a világon.","shortLead":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet...","id":"20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53212941-5eb7-4cfb-b79a-89ca163a1ca4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","timestamp":"2021. február. 17. 15:03","title":"Egy úttörő kutatás miatt 90 embert fertőznek meg szándékosan a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","shortLead":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","id":"20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34a7b2b-dabe-4070-885b-b425258b33ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","timestamp":"2021. február. 16. 14:37","title":"Bugatti Chironnal lepte meg feleségét Valentin-napra egy szupergazdag brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","id":"20210217_etele_plaza_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a8c014-3ff8-4087-a598-801734faba60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_etele_plaza_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 09:51","title":"Szeptemberben nyithat Buda legnagyobb plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség birtokosa. Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.","shortLead":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség...","id":"20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09d155-0b0e-43fb-a662-9a40adf128dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","timestamp":"2021. február. 18. 06:30","title":"Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba is elment Kósa Lajos az “örökösnővel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]