[{"available":true,"c_guid":"0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg a Borussia Dortmund Sevillában nagy lépést tett a továbbjutás felé 3-2-es sikerével.","shortLead":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg...","id":"20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d4b0c-cfef-4f45-8534-c27392463c71","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","timestamp":"2021. február. 17. 23:14","title":"Kikapott Portóban a Juventus, előnyt szerzett Sevillában a Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A strasbourgi bíróság szerint első látásra nyilvánvaló, hogy szabadon kell engedni a legismertebb orosz ellenzékit.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint első látásra nyilvánvaló, hogy szabadon kell engedni a legismertebb orosz ellenzékit.","id":"20210217_alekszej_navalnij_strasbourgi_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc525f-18f9-4cb4-888b-c0b72d07e8cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_alekszej_navalnij_strasbourgi_birosag","timestamp":"2021. február. 17. 17:26","title":"Strasbourg felszólította Oroszországot, hogy engedjék szabadon Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 240 ezren haltak meg az országban a koronavírus miatt.","shortLead":"Eddig 240 ezren haltak meg az országban a koronavírus miatt.","id":"20210217_brazilia_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48236e-edbb-43f6-ba1c-ada28c7801a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_brazilia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 17. 06:18","title":"Brazíliában 55 ezren fertőződtek meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg kötelező bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi körrel rendelkező vállalkozónak. A kamarához milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak.","shortLead":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg...","id":"20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1267cf6-ec35-4d32-abcc-12317dba495d","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 06:30","title":"Sok vállalkozó most szembesült azzal, hogy tagja az agrárkamarának és fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","shortLead":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","id":"20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179f0eab-c7fa-4384-ba82-5a57d039c6d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. február. 16. 21:34","title":"Hat megyében figyelmeztet ónos esőre a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","shortLead":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","id":"20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73af6532-b979-4ecc-8760-8070ac384967","keywords":null,"link":"/elet/20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","timestamp":"2021. február. 17. 17:05","title":"Hősként ünnepli Izrael az iráni cselgáncsost, aki hazát váltott, miután sportszerűtlenségre kényszerítette saját szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","shortLead":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","id":"20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cf318a-e483-43e0-8194-e28ac49e03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","timestamp":"2021. február. 17. 19:51","title":"A KDNP-s Vejkey Imre szerint érzékenyítik a magyar bírákat a keresztény értékekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]