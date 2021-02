Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","shortLead":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","id":"20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a614920-877f-4630-b159-f5d6217fd8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","timestamp":"2021. február. 18. 11:05","title":"Nem bír a multikkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és az elkövetkező évtizedek a kettő versengését ígérik. Így értékeli a helyzetet Yascha Mounk, a Johns Hopkins Egyetem német–amerikai politológia professzora a Foreign Affairsben megjelent elemzésében.

","shortLead":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és...","id":"20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b66ce7-d4f8-4b30-88c4-6fa401bc3b2c","keywords":null,"link":"/360/20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","timestamp":"2021. február. 18. 07:22","title":"Amerikai professzor: Brüsszel csupán félszívvel próbálja megállítani az autokráciákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4691d9b8-6ba6-4273-b447-a2a786a357d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BioUltra néven mutatták be a woresteri mérnökök annak a vonatnak a prototípusát, amelyik biometánt tankolva 3200 km-t is képes megtenni egyhuzamban.","shortLead":"BioUltra néven mutatták be a woresteri mérnökök annak a vonatnak a prototípusát, amelyik biometánt tankolva 3200 km-t...","id":"20210218_vonat_biometan_bioultra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4691d9b8-6ba6-4273-b447-a2a786a357d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf41e3-774a-413d-86c5-d2098e9564f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_vonat_biometan_bioultra","timestamp":"2021. február. 18. 11:03","title":"Piszkos ötlet, de 3200 km-re elég: emberi szennyvíz hajtja majd a vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04681a59-a1d2-42d0-ae78-8fa6cdef4471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az animátorként dolgozó Glenn Marshall a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy egy vers szavait képekké formálja.","shortLead":"Az animátorként dolgozó Glenn Marshall a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, hogy egy vers szavait képekké...","id":"20210217_mesterseges_intelligencia_christina_rosetti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04681a59-a1d2-42d0-ae78-8fa6cdef4471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed5375c-2b2c-4ed6-b9c6-3257f8d86bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_mesterseges_intelligencia_christina_rosetti","timestamp":"2021. február. 17. 13:08","title":"Ijesztő videót készített a mesterséges intelligencia egy vershez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3896152-cd7d-4790-a2e9-a44b59589f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, fertőzőbb-e, mint az eddigiek.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, fertőzőbb-e, mint az eddigiek.","id":"20210218_Norveg_varians_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3896152-cd7d-4790-a2e9-a44b59589f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471453f4-d6c3-4d6c-b200-537d115a8521","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Norveg_varians_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 21:51","title":"Norvég variánsa is lett a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","shortLead":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","id":"20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b897358-82c3-46b1-828b-3225b7afd938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","timestamp":"2021. február. 17. 15:31","title":"Szűz Mária-képre taposott a metálzenész, elítélte a lengyel bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","shortLead":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","id":"20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd8d47-c3be-455a-a1bd-33b2101538cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","timestamp":"2021. február. 18. 05:59","title":"Nagy többséggel támogatta Mario Draghit az olasz felsőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg...","id":"20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8263c395-6a5a-4a94-b864-4d2062c13fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]